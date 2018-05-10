Ученые рассказали о неприятной болезни, которую вызывают нагрузки

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Голландские исследователи увидели связь между физическими нагрузками и развитием тяжелых болезней, в том числе таких как «болезнь Стивена Хокинга», то есть боковой амиотрофический склероз (БАС).Частые занятия спортом, которые способствуют значительным перегрузкам организма, могут приводить к развитию тяжелых заболеваний, — такое заключение было сделано учеными из медицинского центра Университета Утрехта.Поводом для такого вывода стали данные, полученные в результате аналитической работы специалистов, изучивших подробности медицинских историй более 1 500 пациентов с диагнозом БАС из трех стран. Научные специалисты обратили внимание на то, что жертвы бокового амиотрофического склероза отличались до обнаружения у них заболевания очень высокой активностью.«На фоне здоровых людей пациенты с тяжелым заболеванием всегда выделялись особыми формами физической активности, — они много бегали, занимались греблей, баскетболом и другими видами спорта», — рассказали авторы проекта.Исследователи заявили, что сидячий образ жизни, коррелирующий с высоким риском ряда болезней (прежде всего сердечно-сосудистых и ожирения) не превосходит своим вредом тот урон, который может нанести здоровью чрезмерная натруженность. Повышенная физическая активность, по словам ученых, напрямую связана с «износом» сосудов, нервной системы и тканей – это убедительно продемонстрировали данные исследования.Специалисты убеждены, что необходима определенная формула физической активности, позволяющая поддерживать именно благоприятные для организма нагрузки.Боковой амиотрофический склероз (БАС) — самая распространенная форма болезни двигательного нейрона, поражающая двигательные нейроны в головном и спинном мозгу. Этот процесс – постепенный: медленная гибель клеток нервной системы приводит к неуклонно нарастающей мышечной слабости, охватывающей все группы мышц. Средняя продолжительность жизни при данной болезни составляет от двух до пяти лет с момента появления симптомов.