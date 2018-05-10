Врачи объяснили, почему немеют руки

Каждому человеку не раз приходилось сталкиваться с ощущением потери чувствительности ноги или руки, сопровождающимся легким покалыванием или жжением.Зачастую это происходит из-за временного нарушения кровообращения в конечности вследствие сдавливания сосудов и нервных окончаний. Стоит начать двигаться или сменить положение, и чувствительность восстанавливается.И всё-таки неудобное положение во время сна, к сожалению, не единственная причина онемения рук. Если потерю чувствительности конечности замечаешь всё чаще и она не проходит длительное время, стоит насторожиться, поскольку онемение может быть одним из симптомов серьезного заболевания.Причины онемения рукШейный остеохондроз. Любые нарушения в шейном отделе позвоночника, вызывающие ущемление нерва, могут стать причиной онемения рук, а также вызвать головные боли и проблемы с координацией.Начни следить за своей осанкой, а также делать специальную гимнастику. Лучше, конечно, посетить врача, он назначит обследования для выявления патологии.Рассеянный склероз. Шутить по этому поводу можно сколько угодно, но склероз — не просто забывчивость, а серьезное неврологическое заболевание. Вследствие поражения нервных оболочек головного и спинного мозга происходит нарушение прохождения нервных импульсов. Чувствительность снижается, и в руках может ощущаться онемение. Если другие причины онемения рук исключены, имеет смысл обратиться к неврологу.Туннельный синдром (синдром запястного канала) наблюдается часто у людей, деятельность которых связана с монотонной работой руками (программисты, швеи, музыканты).Вследствие повторяющихся движений пальцев происходит отек сухожилий, проходящих через узкий канал. Нерв в канале сдавливается — человек чувствует онемение и неприятное покалывание в кисти (особенно по утрам). Обязательно братись к неврологу, потому что в запущенной форме данное заболевание чревато осложнениями вплоть до атрофии мышц пальца.