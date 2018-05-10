8 советов по уходу за длинными волосами

Длинные волосы требуют особого внимания, а также тщательного ухода. Чтобы они выгладили ухоженными, красивыми, здоровыми необходимо придерживаться указанных ниже основных правил.1. Подобрать качественные косметические средства по уходу. При выборе нужно учитывать тип, структуру волос, а также наличие проблем, которые нужно решить (перхоть, отсутствие объема и т. д.). Лучше всего остановить свой выбор на средствах из одной серии так как они будут дополнять друг друга.2. Мытье головы необходимо проводить в два этапа. При первом нанесении шампуня волосы освобождаются от загрязнения, а затем уже происходит впитывание в их структуру всех полезных веществ.3. Категорически запрещено использование горячей воды при мытье головы. Связано это с тем, что кипяток провоцирует активную работу сальных желез. В результате чего ваши волосы будут быстро становиться жирными.4. Бальзам-ополаскиватель наносится начиная от кончиков и поднимаясь плавно в верх. На корнях его должно быть минимальное количество так как в противном случаи голова быстро станет жирной.5. Использование лечебных масок должно быть регулярной процедурой.6. Категорически запрещается расчесывать мокрые волосы.7. Лучше свести к минимуму использование плойки, щипцов, фена. А перед применением данных предметов необходимо наносить специальную термозащиту.8. Наносите на волосы, а в особенности на их кончики различные масла и жидкие кристаллы.Кроме того, существует большое количество профессиональных процедур по уходу за волосами, таких как: ламинирование, кератинирование, маслинные обертывания.