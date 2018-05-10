Доказан вред периодического курения

Ученые из США доказали вред, наносимый организму во время периодического курения. Утверждение о безопасности нерегулярного использования табака оказалось мифом.Эксперты провели исследование, замерив 40 тыс. добровольцам уровень холестерина в крови и давление. Среди проверенных граждан были «социальные курильщики», балующиеся сигаретами только во время распития спиртных напитков, и люди, не желающие отказаться от вредной привычки. Анализ показал, что периодическое курение повышает риск развития сосудистых и сердечных патологий, причем он выше, чем у заядлых любителей сигарет.Ученые также акцентировали внимание на пассивных курильщиках, которые с вдыхаемым табачным дымом попадают в группу риска.