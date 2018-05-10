Шоколад улучшает зрение

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В век развитых технологий достаточно сложно сохранять хорошее зрение. Однако ученые из США доказали, что употребление обычного шоколада способно не только улучшить зрение, но и восстановить его.Согласно статистике на всей планете сильно развита проблема близорукости. Около 1.5 миллиона человек в мире не имеют возможности видеть окружающих идеально. К тому же, из-за развития цифровых технологий количество людей с отклонениями зрения все больше и больше растет. Это происходит из-за большой социальной нагрузки, генов и особенностей работы.Ученые ищут все новые пути решения близорукости без помощи хирургии. Для этого эксперты рекомендуют включать в рацион продукты, помогающие нормализовать зрение при повреждениях сетчатки: чернику, морковь и голубику. Существует мнение, что эти продукты улучшают общее состояние глаз, однако это утверждение абсолютно неверно.Новое исследование, проведенное группой ученых под руководством Джеффома Рабина из университета в Сан-Антонио показало, что простой шоколад способен позитивно влиять на работу глаз человека. К участию в эксперименте пригласили людей с хорошим и плохим зрением. Перед самой процедурой каждого человека исследовали и записывали показатели здоровья. Специалисты отметили, что никто не знал, какой шоколад используется, и какие показатели записываются. Все это было сделано для подтверждения чистоты эксперимента.По результатам исследования ученые выяснили, что употребление черного шоколада способно эффективно улучшать зрение и позитивно влиять на состояние глаз в целом. Особенно хорошо был виден положительный результат, когда участники эксперимента читали мелкий текст. Практически каждый человек смог увидеть шрифт намного четче. Конечно же, шоколад не дает слишком большого эффекта, но вполне способен улучшать зрение. Самое главное, что достигнутый результат никуда не уходит.Ученые планируют провести еще несколько серий экспериментов, чтобы выяснить, какие вещества положительно влияют на зрение человека. Ведь точно понять, какой элемент, входящий в состав шоколада, влияет на зрение, еще не удалось. Специалисты говорят, что возможно в ближайшее время новые данные помогут создать альтернативу недорогого и эффективного лекарства для улучшения зрения. Эксперты подчеркнули, что научная работа уже началась и не планирует останавливаться на достигнутом результате.