Известное омолаживающее средство оказалось неэффективным

Канадские ученые утверждают, что использование такого известного омолаживающего средства, как коллаген, в качестве добавок и кремов для омоложения не эффективно. Коллаген присутствует в волосах, мышцах, сосудах, связках, костях и сухожилиях. Дефицит самого распространенного структурного белка, отвечающего за многие процессы в организме, имеет слишком неприятные последствия, поэтому его всячески пытаются восполнить за счет приема пищевых добавок.Начиная с 20 лет уровень коллагена – белка, отвечающего за молодость организма, начинает постепенно снижаться. В результате со временем начинают появляться морщины, возникают проблемы с суставами. Сегодня на рынке представлено великое множество косметических средств и пищевых добавок, которые обещают предотвратить неизбежный процесс и повернуть время вспять.По мнению медицинских экспертов, в этом нет совершенно никакой необходимости. Например, невозможно напрямую повлиять на состояние волос с помощью таблеток. В ходе пищеварительного процесса организм направляет полученные в процессе распада аминокислоты туда, где они действительно нужны.Не самой эффективной является стратегия употребления коллагена для восстановления суставов. Ученые заявляют, что это возможно, однако занимает слишком много времени. Единственное неоспоримое преимущество употребления коллагена заключается в его способности заставить самостоятельно производить большее количество необходимого белка.Хотя ученые сходятся во мнении, что затраты на добавки с коллагеном нецелесообразны. Гораздо дешевле и эффективнее во всех смыслах будет включить в рацион овощи, орехи, зелень, бобовые и другие продукты, содержащие белки и полезные жиры.Производители многочисленных средств ухода за кожей утверждают, что кремы, содержащие коллаген, помогут справиться с признаками старения, разгладив морщины. Однако представители исследовательских лабораторий предупреждают, что к подобным заявлениям необходимо всегда относиться скептически. Все уходовые средства наносятся на поверхность кожи, то есть на самый верхний слой эпидермиса, который состоит из омертвевших клеток. Следовательно, они проникают недостаточно глубоко для того, чтобы произвести серьезные изменение, и тем более не способны разгладить морщины.Но такие кремы обладают хорошим увлажняющим эффектом, придавая коже сияние и делая ее внешне более здоровой. Это временный эффект, поддерживать который можно только за счет регулярного использования соответствующих средств.