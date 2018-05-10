Как спланировать пол будущего ребенка?

Всем родителям интересно знать пол своего будущего ребенка, причем иногда еще до зачатия. Причины этого могут быть как объективные, так и просто любопытство, но если вопрос возникает, стоит принять меры для поиска верного ответа.На сегодняшний день существует множество версий, которые не имеют под собой научной подоплеки. Для понятия механизма формирования пола малыша необходимо немного узнать теорию.Итак, половые клетки супружеской пары имеют парные хромосомы, которые у женщины (в яйцеклетке) обозначаются ХХ, а у мужчины (в сперматозоидах) ХY.Яйцеклетку, как известно, оплодотворяют сперматозоиды. Если сперматозоид будет нести Х-хромосому, плод в результате будет иметь набор двух ХХ хромосом, и в результате родится девочка. В случае если сперматозоид принесет Y-хромосому, родится мальчик. Получается, что ответственность за пол ребенка полностью лежит на будущем папе.Пока еще не существует способов влияния на формирование пола малыша. Но это, наверное, и хорошо, ведь все, что предусмотрено природой, является совершенным. Количество родившихся девочек и мальчиков примерно одинаково, а если медицина позволит себе в этот процесс вмешаться, это может вызвать непредсказуемые последствия.Определение пола будущего малыша может требоваться по медицинским показателям. Все дело в том, что некоторые заболевания передаются по наследству по женской или мужской линии. Примером являются Х-сцепленные заболевания. Ген, являющийся основным источником болезни, находится в Х-хромосоме.Это значит, что носителем заболевания является женщина. При этом ответная Y-хромосома не имеет дополнительного гена, способного замаскировать вредоносное влияние гена Х-хромосомы. В результате получается, что почти 50 процентов мальчиков, рожденных от такой матери, будут страдать от дальтонизма, недостатка белка, который ответственен за свертываемость крови, либо же мышечной дистрофии.Но есть метод, позволяющий определить пол малыша со 100 % гарантией. Речь идет о биопсии хориона. В этом случае на 10 неделе беременности отбираются пробы верхнего слоя клеток эмбриона и околоплодного пузыря.Процедуру проводят под наркозом и отслеживают на УЗИ-оборудовании. Такой способ, конечно же, является неблагоприятным как для женщины, так и для малыша. Поэтому его стоит использовать только с целью опровержения или подтверждения генетических заболеваний.Поможет ли астрология?Некоторые прибегают к помощи астрологии для определения пола будущего малыша. Доктор Эжен Йонас провел исследование более чем тридцати тысяч рожениц и пришел к выводу, что решающим фактором является именно время зачатия.Так как 12 знаков Зодиака разделяются на мужские и женские, Йонас утверждает, что в случае зачатия в период пребывания Луны в женском знаке, родится девочка, а если Луна во время зачатия была в мужском знаке – родится мальчик. Вероятность правильной диагностики, как утверждает Йонас, является почти 98 процентов.Определить пол ребенка по приметамДо появления аппаратов ультразвуковой диагностики будущие родители старались прислушиваться к разным народными приметам, которых, как оказывается, было достаточно много. Давайте же рассмотрим некоторые из них.— Если женщина любит своего мужчину больше, чем он ее, родится девочка.— Если у женщины температура ног ниже, чем до беременности, родится мальчик.— Если женщина отдает предпочтение сладкому, родится девочка, а если соленому – мальчик.— Если у женщины рано появляется токсикоз, ждите мальчика, а если поздно либо же его совсем нет – девочку. Некоторые ученые считают также, что женский организм может реагировать на плод, как на чужеродное тело, чем и объясняется такая реакция.— Если внешность женщины во время беременности портится, родится девочка, а если женщина наоборот расцветает – родится мальчик.— Если во время зачатия был дождь, родится девочка, а если не было дождя – родится мальчик.Можно верить в такие приметы, а можно и не верить. Это право каждого, но приметы все-таки существуют. Многие пытаются проанализировать ситуацию с точки зрения таких примет, но потом все равно идут на УЗИ, ведь УЗИ сегодня является самым точным и безопасным методом определения пола ребенка.Китайский и японский календариКитайский календарь существует уже более семиста лет. Для определения пола малыша с его помощью необходимо знать месяц зачатия, что возможно далеко не всегда, так как не каждая женщина имеет стабильный менструальный цикл, и тем более не каждая готова отслеживать периоды овуляции.Итак, вертикальный столбик этого календаря показывает возраст женщины, а горизонтальный – месяц зачатия. На пересечении вертикальных и горизонтальных строк стоит буква М (мальчик) или Д (девочка).Есть также японский календарь, который учитывает как возраст матери, так и возраст отца, однако многочисленные исследования показывают, что китайский календарь является более точным в определении пола будущего малыша.Метод обновления кровиСуществует также методика определения пола будущего малыша по параметру обновления крови родителей. Кровь в нашем организме все время обновляется, причем считается, что у женщин это обновление происходит каждые три года, а у мужчин – каждые четыре года.В случае если зачатие происходит во время, когда более свежей была кровь женщины (последнее обновление было позже, чем у мужчины), скорее всего, родится девочка. Если же в период зачатия кровь мужчины была более свежей, стоит ожидать мальчика.Важно также и то, что, пересчитывая периоды обновлений, необходимо учитывать разные жизненные ситуации, когда случались кровопотери. Так, например, если во время операции было утеряно много крови, обновление начинается непосредственно с момента операции. Это же можно сказать и об абортах, родах, донорских процедурах, получении травм с кровопотерями и т.д.Для определения пола нужно составить таблицу – внести в первую строку возраст или же дату последней кровопотери, а во вторую эти же данные по мужчине. Затем нужно посмотреть, к значениям какой строки дата зачатия расположена ближе (относительно начала периода обновления).Планирование пола ребенкаСегодня мы все привыкли планировать в своей жизни, в том числе и рождение ребенка. Если речь идет о первенце, родителям не принципиально, кто у них родится – мальчик или девочка. Но если вы планируете второго ребенка, вопрос пола становится уже более остро.Желающие запланировать пол будущего малыша обычно придерживаются нескольких методик. Одна методика состоит в соблюдении диеты, которая помогает повысить вероятность рождения ребенка определенного пола. При этом диету нужно начинать примерно за 2 месяца до зачатия.Чтобы родилась девочка, маме рекомендуется употреблять в пищу больше свежих овощей (бобовые, морковь, огурцы, баклажаны, перец, лук и т.д.), орехов, бездрожжевой и несоленой выпечки, кофе. Не рекомендуется есть копчености, консервы, мясо, экзотические фрукты, сыр, дыни, черешню и абрикосы.Если хотите родить мальчика, больше внимания нужно уделять чаям, соленым и мясным блюдам, фруктовым сокам, морепродуктам, картофелю, а также продуктам, которые не рекомендуются желающим родить девочку.Врачи выступают против любых диет, так как для зачатия здорового малыша важно чтобы женский организм не испытывал дефицита ни в чем. Он должен получать все витамины, минералы, углеводистую и белковую пищу, животные и растительные жиры.Сбалансированное питание, в том числе и во время беременности является залогом здоровья будущего ребенка. И никому не будет лучше от того, что родится больной и ослабленный малыш запланированного пола.Точный подсчет дня овуляцииЕсть также еще одна методика, которая неплохо зарекомендовала себя для планирования пола малыша. Даже медики, которые обычно имеют скептический настрой, согласны с тем, что она имеет долю целесообразности.Суть методики состоит в том, чтобы выбирать определенный день овуляции для зачатия ребенка.Если, например, половой акт происходит во время овуляции, есть большая вероятность зачатия именно мальчика. Дело в том, что более подвижными являются Y-хромосомы, и они быстрее достигнут яйцеклетки.А если половой акт произошел до овуляции, есть вероятность зачатия девочки, так как Х-хромосомы являются более живучими, и именно они дождутся выхода яйцеклетки и оплодотворят ее.Есть также мнение, что если часто заниматься сексом, повышается вероятность зачатия мальчика, а если редко – больше шансов родить девочку.Несколько лет тому была опубликована статья об исследовании, состоявшем в определении вероятности зачатия ребенка определенного пола в зависимости от разницы в возрасте родителей. Исследование показало, что, если мужчина намного старше женщины, высока вероятность зачатия мальчика, ну а если женщина будет старше мужчины, скорее всего, родится девочка.Но странно то, что такая закономерность распространяется лишь на первенца супружеской пары, а на последующих детей не распространяется.В исследовании участвовали пары, в которых мужчина был старше на 5-17 лет, а также пары, в которых женщина была старше на 1-9 лет. На основе этих исследований британские ученые рекомендуют мужчинам мечтающим о сыне, искать жену значительно моложе себя, а если женщина мечтает о дочке, ей стоит заинтересовать молодого мужчину Стоит сказать о том, что биологических обоснований это исследование не получило.Но кто бы ни родился, девочка или мальчик, это в любом случае является очень счастливым событием для родителей. Любите своих детей такими, какие они есть! Ведь именно от того, сколько любви, души, энергии и сил вы вложите в их воспитание и развитие, зависит будущее ваших чад.