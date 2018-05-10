Юмористы меньше живут и чаще болеют

Ученые из Aberystwyth University обнаружили, что профессиональные комики более подвержены инфекционным заболеваниям, а их продолжительность жизни в среднем меньше, чем у людей других профессий.Известно немало случаев преждевременной смерти популярных комиков — людей, сделавших юмор своей профессией. Однако при этом считается, что смех, юмор продлевают жизнь и укрепляют иммунную систему. Для изучения этого парадокса ученые пригласили для участия в проекте 511 студентов-импровизаторов из Upright Citizen’s Brigade Training Centers — системы центров обучения и подготовки актеров комического жанра. Всего в исследовании участвовали 224 женщины и 267 мужчин.Результаты их обследования сравнивались с данными наблюдений за 795 обычными людьми примерно того же возраста, пола и уровня образования. Ученых интересовало, в частности, как часто испытуемые болели инфекционными заболеваниями за последние 3 года и как долго длился период недомогания.Оказалось, что юмористы болеют существенно чаще, чем обычные люди. Общее количество дней, приходившихся на инфекционные болезни, для комиков составило 40 против 19 для их зрителей. Дальнейшие исследования подтвердили, что сами исполнители комедийного жанра испытывают больше проблем со здоровьем, чем среднестатистические граждане. Эти результаты не изменились после того, как были учтены возраст, пол, образование, особенности психики и даже индекс массы тела. То есть, получается, что создание юмора не только не укрепляет иммунную систему, но даже наносит ущерб здоровью самого юмориста.Ученые объясняют, что актеры-юмористы чаще находятся в стрессовом состоянии, чем обычные люди. Стать комиком сложно — это конкурентная профессия, которая, кроме того, требует от человека работать где-то еще, так как очень немногие успешные актеры-комики способны зарабатывать на жизнь лишь с ее помощью. Кроме того, работа с большим количеством людей повышает риск заражения различными инфекциями.Есть и другие нюансы. Ученые считают, что люди с хорошо развитым чувством юмора слишком оптимистично относятся к своему здоровью и недостаточно внимательны к потенциальным рискам. Они нередко игнорируют тревожные сигналы организма и не обращаются к врачу, когда это следует сделать.