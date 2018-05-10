Красное вино оказалось полезным для мужчин
Данный эффект, как объясняют авторы проекта, связан со способностью содержащихся в вине полифенолов «влиять на агрегацию артериальных тромбоцитов и чувствительность к инсулину».
Оздоровительное действие напитка в связи со снижением риска развития рака простаты возможно при условии употребления в день не более одного бокала красного вина, подчеркнули ученые. Примечательно, что винные полифенолы демонстрировали позитивное влияние в плане защиты от атеросклероза, болезни Альцгеймера и артрита.
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