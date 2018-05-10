Красное вино оказалось полезным для мужчин

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Употребление красного вина может защищать мужчин от развития рака простаты, заявили немецкие исследователи из Института имени Роберта Коха. Группа ученых вела наблюдение за состоянием 611 тысяч добровольцев, и в результате пришли к заключению о том, что алкогольный напиток в умеренных дозах обладает защитными свойствами в отношении мужского здоровья. По словам научных специалистов, риск появления «мужской» онкологии благодаря употреблению красного вина уменьшается на 12%.Данный эффект, как объясняют авторы проекта, связан со способностью содержащихся в вине полифенолов «влиять на агрегацию артериальных тромбоцитов и чувствительность к инсулину».Оздоровительное действие напитка в связи со снижением риска развития рака простаты возможно при условии употребления в день не более одного бокала красного вина, подчеркнули ученые. Примечательно, что винные полифенолы демонстрировали позитивное влияние в плане защиты от атеросклероза, болезни Альцгеймера и артрита.