6 неочевидных признаков варикозной болезни ног
1. Зуд в голенях и лодыжках
Один из самых неочевидных и часто игнорируемых симптомов варикозного расширения вен — зуд в голенях и лодыжках. Он обусловлен изменениями, которые происходят в сосудах и прилегающих к очагу воспаления тканях. Застой крови в пораженных венах становится причиной нарушения питания тканей — продукты обмена перестают выводиться должным образом. Именно этот процесс является причиной чрезмерной сухости и шелушения кожи ног.
Зуд при варикозе кажется довольно «безопасным» симпотом, однако именно он сигнализирует о начале болезни. В дальнейшем он может привести к образованию трофических язв.
Что сделает врач:
Назначит антигистаминные препараты, которые уменьшат отечность тканей и снимут спазмы, мешающие нормальной циркуляции крови и лимфы.
Пропишет седативные средства, которые успокоят нервную систему и нормализуют сон.
Порекомендует антибактериальные заживляющие мази и кремы, которые не дадут распространиться инфекции и увлажнят кожу.
2. Мышечные судороги
Варикозное заболевание вен нижних конечностей проявляет себя самыми разными симптомами, но наиболее известный — ночные судороги в ногах. Из-за застоя крови возникает нарушение циркуляции в венах и более мелких сосудах. В свою очередь, растет давление на прилегающие ткани, происходит раздражение нервных окончаний и, как следствие, судороги. Кроме того, мышцы из-за плохого обмена веществ начинают испытывать кислородное голодание, что также ведет к судорогам.
3. Изменение цвета кожи
Довольно часто больные варикозом жалуются на изменение цвета кожи в области пораженных глубоких вен. Неравномерный цвет ног — белые или, наоборот, темные пятна — должны насторожить тех, кто подозревает у себя наличие варикоза.
Изменение цвета обусловлено недостаточностью кровоснабжения и плохой циркуляцией лимфы. Поначалу пятна никак не беспокоят, но по мере развития болезни ситуация становится тревожной: пятна краснеют, уплотняются, появляется зуд. В этом случает врачи предупреждают пациента о возможности воспалений и даже появления трофических язв, но только при отсутствии лечения.
4. Боль, усиливающаяся после периодов неподвижности
Если после долгих периодов неподвижности и пребывания в статичном положении начинают болеть ноги — это повод пристальнее взглянуть на свое здоровье. На начальных стадиях варикоза боль почти незаметна, она проходит, если поднять ноги повыше или сделать легкий массаж. Несмотря на низкую интенсивность, такая боль — тревожный симптом. Неприятные ощущения в ногах связаны с затрудненной циркуляцией крови: в здоровом организме кровь довольно быстро проделывает путь от ног к сердцу, но варикозное расширение вен препятствует этому процессу.
Флебологи утверждают, что варикозное расширение вен связано со здоровьем сердца. И рекомендуют при проблемах с венами обследовать и сердечно-сосудистую систему во избежание проблем с клапанами сердца.
5. Онемение и покалывание
Кратковременное периодическое онемение стоп может говорить о начальной стадии варикозного расширения вен. Если оно происходит редко, то не является тревожным признаком болезни — это физиологическая норма. Но повторяющиеся эпизоды говорят о необходимости посетить флеболога.
Онемение — достаточно сложный процесс. Его возникновение обусловлено слабым функционированием суставов. А слабое функционирование суставов возникает из-за недостаточного снабжения тканей кислородом. Конечностям не хватает межсуставной жидкости, отвечающей за нормальную двигательную активность.
Медики предупреждают об опасности онемения и при возникновении стойких симптомов рекомендуют обращаться за квалифицированной помощью.
6. Отеки
Часто отеки являются предшественниками варикоза. Отечность тканей обусловлена скоплением жидкости в межклеточном пространстве. Такое случается, если венозные клапаны работают неправильно. Обычно варикозные отеки появляются в вечернее время и усиливаются в жаркую погоду. Для определения отклонений медики рекомендуют измерять обхват лодыжки: если вечером он больше утреннего на 1 см, то, скорее всего, пора бить тревогу. По статистике, варикозным отекам ног больше всего подвержены женщины.
Как предотвратить появление варикоза
Активно двигайтесь каждый день. Правильное кровообращение, а значит, и здоровье вен напрямую зависят от физической активности.
Авиаперелеты длительностью более 4 часов повышают риск застоя крови и даже образования тромбоза глубоких вен. Во время полета пейте воду, снимите обувь, не надевайте узкую одежду. Все это затрудняет поступление крови к периферическим сосудам.
Носите компрессионное белье. Компрессионный трикотаж — самое доступное средство профилактики варикозного расширения вен. При правильном использовании он предотвращает появление «звездочек» и отеков.
Начните вести здоровый образ жизни. Лишний вес, курение и жирная пища — главные враги красивых ног.
Пейте не менее 1,5 л жидкости в день. При обезвоживании кровь густеет и вены передвигают ее с трудом.
Следите за тем, как вы сидите. Поза «нога на ногу» затрудняет правильное кровообращение.
Лучшие виды физической активности для профилактики варикозного расширения вен— ходьба (пусть даже и по лестнице в офисном здании), растяжка, бег и йога.
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