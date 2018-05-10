6 неочевидных признаков варикозной болезни ног

При упоминании варикозного расширения вен многие представляют себе некрасивые узлы, выступающие на голенях. Однако помимо внешних проблем варикоз способен привести к более серьезным осложнениям вплоть до потери подвижности. По статистике, 30 % женщин и не менее 10 % мужчин обращаются с этим недугом за врачебной помощью. Поэтому так важно знать первые, совсем неочевидные признаки начинающейся болезни, чтобы вовремя начать лечение и избежать неприятных последствий.1. Зуд в голенях и лодыжкахОдин из самых неочевидных и часто игнорируемых симптомов варикозного расширения вен — зуд в голенях и лодыжках. Он обусловлен изменениями, которые происходят в сосудах и прилегающих к очагу воспаления тканях. Застой крови в пораженных венах становится причиной нарушения питания тканей — продукты обмена перестают выводиться должным образом. Именно этот процесс является причиной чрезмерной сухости и шелушения кожи ног.Зуд при варикозе кажется довольно «безопасным» симпотом, однако именно он сигнализирует о начале болезни. В дальнейшем он может привести к образованию трофических язв.Что сделает врач:Назначит антигистаминные препараты, которые уменьшат отечность тканей и снимут спазмы, мешающие нормальной циркуляции крови и лимфы.Пропишет седативные средства, которые успокоят нервную систему и нормализуют сон.Порекомендует антибактериальные заживляющие мази и кремы, которые не дадут распространиться инфекции и увлажнят кожу.2. Мышечные судорогиВарикозное заболевание вен нижних конечностей проявляет себя самыми разными симптомами, но наиболее известный — ночные судороги в ногах. Из-за застоя крови возникает нарушение циркуляции в венах и более мелких сосудах. В свою очередь, растет давление на прилегающие ткани, происходит раздражение нервных окончаний и, как следствие, судороги. Кроме того, мышцы из-за плохого обмена веществ начинают испытывать кислородное голодание, что также ведет к судорогам.3. Изменение цвета кожиДовольно часто больные варикозом жалуются на изменение цвета кожи в области пораженных глубоких вен. Неравномерный цвет ног — белые или, наоборот, темные пятна — должны насторожить тех, кто подозревает у себя наличие варикоза.Изменение цвета обусловлено недостаточностью кровоснабжения и плохой циркуляцией лимфы. Поначалу пятна никак не беспокоят, но по мере развития болезни ситуация становится тревожной: пятна краснеют, уплотняются, появляется зуд. В этом случает врачи предупреждают пациента о возможности воспалений и даже появления трофических язв, но только при отсутствии лечения.4. Боль, усиливающаяся после периодов неподвижностиЕсли после долгих периодов неподвижности и пребывания в статичном положении начинают болеть ноги — это повод пристальнее взглянуть на свое здоровье. На начальных стадиях варикоза боль почти незаметна, она проходит, если поднять ноги повыше или сделать легкий массаж. Несмотря на низкую интенсивность, такая боль — тревожный симптом. Неприятные ощущения в ногах связаны с затрудненной циркуляцией крови: в здоровом организме кровь довольно быстро проделывает путь от ног к сердцу, но варикозное расширение вен препятствует этому процессу.Флебологи утверждают, что варикозное расширение вен связано со здоровьем сердца. И рекомендуют при проблемах с венами обследовать и сердечно-сосудистую систему во избежание проблем с клапанами сердца.5. Онемение и покалываниеКратковременное периодическое онемение стоп может говорить о начальной стадии варикозного расширения вен. Если оно происходит редко, то не является тревожным признаком болезни — это физиологическая норма. Но повторяющиеся эпизоды говорят о необходимости посетить флеболога.Онемение — достаточно сложный процесс. Его возникновение обусловлено слабым функционированием суставов. А слабое функционирование суставов возникает из-за недостаточного снабжения тканей кислородом. Конечностям не хватает межсуставной жидкости, отвечающей за нормальную двигательную активность.Медики предупреждают об опасности онемения и при возникновении стойких симптомов рекомендуют обращаться за квалифицированной помощью.6. ОтекиЧасто отеки являются предшественниками варикоза. Отечность тканей обусловлена скоплением жидкости в межклеточном пространстве. Такое случается, если венозные клапаны работают неправильно. Обычно варикозные отеки появляются в вечернее время и усиливаются в жаркую погоду. Для определения отклонений медики рекомендуют измерять обхват лодыжки: если вечером он больше утреннего на 1 см, то, скорее всего, пора бить тревогу. По статистике, варикозным отекам ног больше всего подвержены женщины.Как предотвратить появление варикозаАктивно двигайтесь каждый день. Правильное кровообращение, а значит, и здоровье вен напрямую зависят от физической активности.Авиаперелеты длительностью более 4 часов повышают риск застоя крови и даже образования тромбоза глубоких вен. Во время полета пейте воду, снимите обувь, не надевайте узкую одежду. Все это затрудняет поступление крови к периферическим сосудам.Носите компрессионное белье. Компрессионный трикотаж — самое доступное средство профилактики варикозного расширения вен. При правильном использовании он предотвращает появление «звездочек» и отеков.Начните вести здоровый образ жизни. Лишний вес, курение и жирная пища — главные враги красивых ног.Пейте не менее 1,5 л жидкости в день. При обезвоживании кровь густеет и вены передвигают ее с трудом.Следите за тем, как вы сидите. Поза «нога на ногу» затрудняет правильное кровообращение.Лучшие виды физической активности для профилактики варикозного расширения вен— ходьба (пусть даже и по лестнице в офисном здании), растяжка, бег и йога.