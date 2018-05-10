Диетологи подсказали, в каких продуктах больше всего витамина В2

Рибофлавин считается одним из самых ценных витаминов.Витамин В2 называют одним из главных, потому что он принимает участие во многих обменных процессах организма, а также обеспечивает правильное функционирование внутренних органов и систем.Недостаток рибофлавина может сказаться на самочувствии и внешнем виде человека. Он будет ощущать себя сонным и все время уставшим, а в уголках его губ образуются так называемые "заеды". В более запущенной форме могут начаться проблемы со зрением и здоровьем глаз в целом. Поэтому допускать дефицита этого витамина нежелательно.Как усваивается витамин В2?Многие люди совершают ошибку, когда принимают мультивитаминные комплексы и даже не задумываются над тем, а поможет ли им это действительно обогатить кровеносную систему витаминами.Оказывается, чтобы витамин В2 усвоился, его необходимо употреблять вместе с животными белками. Получается, что вегетарианцам и тем людям, которые вместо мяса едят якобы мясные продукты, например, сосиски или колбасу, не смогут обеспечить достаточное количество рибофлавина в своем организме.В каких продуктах больше всего витамина В2?- почки и печень, а также другие субпродукты;- красное мясо;- красная рыба;- твердые сыры;- грибы;- орехи;- бобовые, чечевица, отруби;- шпинат, брюссельская капуста, репа;- яйца;- шоколад.Важно! Продукты, обогащенные рибофлавином, утрачивают его, если хранятся под прямыми солнечными лучами.К слову, при переизбытке витамина В2 в организме человека моча приобретает ярко выраженный желтый оттенок, а все потому, что это вещество имеет свойство накапливаться в почках и, соответственно, выводится оно будет через мочеполовую систему.