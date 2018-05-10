Названы лучшие способы защиты организма от болезней

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Эти советы помогут укрепить иммунитет. Для того, чтобы организм был хорошо защищен от вирусов и бактерий, важно иметь крепкий иммунитет.Медицинские специалисты рассказали о том, что может предпринять практически любой взрослый человек для укрепления своего иммунитета.Спать не менее 7 часов. Ежедневный сон в объеме не менее 7-8 часов в сутки – лучший витамин для нервной системы, утверждают медики. В свою очередь недостаток гормона мелатонина, который вырабатывается только в темное время суток, ведет к изменениям гормонального фона, что сказывается на защитных функциях организма.Регулярная физическая активность. В моменты физической активации усиливается циркуляция лейкоцитов и антител, способных распознавать и уничтожать вирусы и бактерии.Обилие овощей, фруктов и орехов. Ученые утверждают, что эти продукты должны составлять минимум две трети рациона – другого способа получать естественным путем достаточно витаминов, и микро- и макроэлементов просто нет.Прогулки на свежем воздухе. Ходьба пешком на природе, в парках крайне позитивно сказывается на состоянии человека как в физическом, так и в психическом плане. Свежий воздух в сочетании с физической нагрузкой — отличное средство для повышения тонуса кровеносных сосудов.Воздержание от алкоголя. Частая выпивка провоцирует окислительные процессы, которые нарушают нормальную выработку кровяных телец, борющихся с болезнетворными микроорганизмами.Профилактика стресса. Стрессовый гормон кортизол, активизирующийся в моменты сильных нервных переживаний, нарушает функции эндокринной системы. При этом меняется производство интерферона, важного для качественной работы иммунитета.