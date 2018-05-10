Как избавиться от желтизны волос - советы экспертов

Мечтала стать блондинкой, а получилась с желтым оттенком? Не нужно расстраиваться, есть много способов избавиться от желтизны даже не применяя химические средства.
Лучше всего будет использовать народные методы. Они не нанесут вреда волосам, но при этом еще и помогут восстановить волосы после окрашивания, утверждают эксперты.

Одним из главных народных методов считается ромашка. Ее можно приобрести в аптеке, она продается в пакетиках. Делать из нее отвар. Мыть волосы без шампуня. После ополаскивания стараться сильно волосы не выжимать, чтобы не стек с головы отвар. Голову укутать в полотенце. Так проделывать без прерывно в течение недели.

Второй вариант из натурального меда. Мед распарить на водяной бане. Втереть в волосы и продержать около 20 минут. Такую маску можно делать с перерывами, два через два дня, чтобы не засушить волосы делать еще и питательные маски.

Самым обычным методом считается дегтярное мыло. Продается не только в аптеках, но и обычных хозяйственных магазинах. Использовать его каждый день после шампуня пока волосы не станут более светлыми.

Все эти методы очень легко помогают осветлить волосы и придать им восстановления корней волос.
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