Как избавиться от желтизны волос - советы экспертов
Лучше всего будет использовать народные методы. Они не нанесут вреда волосам, но при этом еще и помогут восстановить волосы после окрашивания, утверждают эксперты.
Одним из главных народных методов считается ромашка. Ее можно приобрести в аптеке, она продается в пакетиках. Делать из нее отвар. Мыть волосы без шампуня. После ополаскивания стараться сильно волосы не выжимать, чтобы не стек с головы отвар. Голову укутать в полотенце. Так проделывать без прерывно в течение недели.
Второй вариант из натурального меда. Мед распарить на водяной бане. Втереть в волосы и продержать около 20 минут. Такую маску можно делать с перерывами, два через два дня, чтобы не засушить волосы делать еще и питательные маски.
Самым обычным методом считается дегтярное мыло. Продается не только в аптеках, но и обычных хозяйственных магазинах. Использовать его каждый день после шампуня пока волосы не станут более светлыми.
Все эти методы очень легко помогают осветлить волосы и придать им восстановления корней волос.
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