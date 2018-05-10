Как ухаживать за проблемной кожей - советы экспертов

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Кожа жирная часто является ещё и проблемной. Сальные железы вырабатывают слишком много подкожного жира, что приводит не только к сальному блеску лица, но и способствует излишнему расширению пор.Расширенные поры жирной кожи забиваются, размножаются в этих порах бактерии, появляются на коже прыщи.Жирную кожу необходимо регулярно очищать. Только тщательное умывание поможет избежать появления скоплений бактерий.Рекомендуется умываться не мылом, а специальными средствами из аптеки или из магазина косметики – косметическим молочком, лосьоном, косметической пенкой… Необходимо выбирать средства, предназначенные именно для кожи жирной.Периодически необходимо проводить и глубокую очистку. Такая глубокая очистка производится при помощи масок. Хороший эффект даёт маска на основе самого обыкновенного геркулеса, из которого многие хозяйки варят кашу. 10г геркулеса необходимо перемолоть в порошок в кофемолке. Добавить 5мл сока из лимона, 5мл масла оливы, 2мл лавандового масла. Всё хорошо перемешать. Нанести маску на лицо (перед нанесением маски надо хорошо умыться). Через 25мин маску смыть.Очистить кожу от вредных веществ и бактерий можно и при помощи рисово-капустной маски. 50г риса необходимо измельчить в кофемолке, 100г обыкновенной (белокочанной) капусты очень мелко порезать ножиком. Продукты эти залить 200мл воды. Перемешать. Нанести маску на лицо. Через 20-25мин смыть.Можно найти в продаже и уже готовые маски. Некоторые маски помогают не только очистить слои кожи, но и сузить поры, а также выровнять тон кожи.Многие домашние и покупные маски могут помочь обладательницам проблемной жирной кожи избавиться от прыщей и покраснений. Главное - применять эти средства регулярно.