Врачи сравнили вред от курения кальяна и сигарет

Оказалось, что кальян более вреден, чем обычно предполагают.

Специалисты сравнили вред, который получает организм человека от курения сигарет и кальяна. Как выяснилось, курение кальяна в несколько раз вреднее, чем курение сигарет.

Международная группа специалистов при участии российских ученых из Научно-исследовательского центра провели сравнительный анализ вреда от сигарет и кальяна.

Исследователи обратили внимание наличие в кальянных курительных смесях глицерина, из-за которого и образуется характерный дым. При высоких температурах глицерин распадается и из него образуются опасные для здоровья человека химические соединения.

Кроме токсичных соединений, образованных после распада глицерина, курильщик кальяна вынужден вдыхать угарный газ – продукт горения самой табачной смеси и угля.

Угарный газ способен вызвать отравление у человека даже в малых дозах, проявляющееся в головной боли, головокружении. В больших дозах поступающий а организм угарный газ приводит к смерти.

Количество выдыхаемого угарного газа курильщиков кальяна в несколько раз больше, чем аналогичное количество у курящих сигареты.

Помимо этого, из-за кальяна в организме человека может образоваться гипоксия, что на 33% повышает риск ДТП.
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