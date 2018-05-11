Ученые разработали простой тест, который определит, хватает ли вам воды

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Медики посоветовали следить за питьевым режимом.Врачи рекомендуют употреблять, по меньшей мере, шесть-восемь стаканов воды в день, но многие люди пьют намного меньше. Тем временем обезвоживание организма может привести к хронической усталости, головокружениям и потере концентрации внимания. А еще оно может повлиять на степень эластичности вашей кожи.Проверить, достаточно ли вы пьете воды, можно с помощью простого теста кожи. Сожмите кожу на тыльной стороне ладони большим и указательным пальцами, подождите несколько секунд, а затем отпустите. Если кожа сразу выровняется, с ее тургором (упругостью и эластичностью) все в порядке, а если нет, значит она обезвожена.Есть еще один способ определить уровень гидратации организма – по цвету мочи. У тех, кто употребляет достаточное количество жидкости, она прозрачная и без запаха, а у тех, кто страдает обезвоживанием, – темно-желтая или с резким запахом.Чтобы нормализовать уровень гидратации и тургор кожи, кроме обычной воды можно пить и другие напитки: чай, фруктовые и овощные соки, безалкогольные коктейли. Главное – не переусердствовать с сахаром и калориями. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует употреблять не более 150 мл натуральных соков в день.Если все признаки указывают на то, что ваш организм обезвожен, не спешите увеличивать вашу дневную норму с двух стаканов воды до восьми: употребление слишком большого количества воды также может вредно для здоровья. Первыми признаками гипергидратация – избыточного содержания воды в организме или отдельных его частях – являются тошнота, рвота и головные боли. В редких случаях появляются судороги, отек мозга, человек впадает в кому и даже может умереть.Чтобы избежать любых рисков, проводите время от времени тест кожи и не превышайте дневную норму в шесть-восемь стаканов воды.