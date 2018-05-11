Медики рассказали, каким должен быть здоровый завтрак

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Считается, что завтракать нужно регулярно, причем плотно и сытно. Но так ли это на самом деле?Ученые из Китайского университета Сянгана (Гонконг) пришли к заключению о том, что вопреки популярному мнению завтрак как раз не должен быть плотным и насыщенным калориями. Именно такой сытный завтрак является главным врагом тонкой талии, констатировали исследователи.Проводившийся учеными эксперимент с двумя группами добровольцев, которые ели плотные и легкие завтраки, показал: обильная трапеза в начале дня способствует интенсивному жироотложению«В утренние часы из-за низкого содержания глюкозы происходит максимальное накопление жировых отложений. Поэтому лучше употреблять легкие, а не насыщенные питательными веществами завтраки», - поделились мнением авторы научного проекта.Волонтеры, которые во время испытаний придерживались диетической формы завтрака (обезжиренное молоко, легкие крупы) похудели за несколько месяцев в среднем на 7 кг и потеряли в объеме талии 10 см.До этого ученые из США также озвучивали мнение о том, что питательные и сытные завтраки могут способствовать полноте. Исследователи отмечали, что плотный завтрак актуален только в том случае, когда человек испытывает в течение дня серьезные физические нагрузки. У людей не слишком активных физически привычка есть много в начале дня коррелирует с общей склонностью употреблять пищу в большом количестве.