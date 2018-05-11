Грязная правда о сушилках для рук

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Медицинская, фармацевтическая и пищевая индустрия предъявляют высокие требования к чистоте рук.В больнице грязные руки врача или медсестры могут стать гранью между жизнью и смертью людей.В ресторане грязные руки сотрудника – это круизный лайнер для кишечной палочки, норовирусов и других патогенов, способных привести к отравлению.Все знают, что для профилактики инфекций в общественных местах нужно тщательно мыть руки. Но мало кому известно, что традиционные воздушные сушилки для рук, которыми вы пользуетесь после этого, могут только распространять бактерии.Очевидным выходом из положения являются старые добрые бумажные полотенца.«Мы часто говорим, что мытье рук – это ключ к профилактике распространения инфекций. Но влажные руки только повышают риск передачи бактерий, поэтому тщательно высушить руки не менее важно, чем вымыть их», - говорит врач экстренной медицины из Клиники Кливленда (США) Тереза Лэш-Риттер, специалист по неотложным состояниям.Новые научные доказательстваМногочисленные исследования показывают, что микробиологическая чистота рук сильно зависит от метода их сушки.В ходе своего последнего исследования микробиологи из Вестминстерского университета в Лондоне сравнивали эффективность воздушных сушилок для рук и традиционных одноразовых бумажных полотенец.Исследование вскрыло существенные недостатки сушилок:Струя воздуха из сушилки распространяет в 190 раз больше микроорганизмов, чем бумажные полотенцаБольше всего микробов на расстоянии 2,5-4 фута от сушилки – примерно на уровне лица маленького ребенка«После мытья рук лучше всего воспользоваться бумажным полотенцем, которое не только высушит кожу быстрее, но и механически удалит с поверхности часть оставшихся бактерий, сделав руки чище», - рекомендует доктор Лэш-Риттер.При этом доктор не советует даже мимоходом касаться диспенсера для бумажных полотенец.С момента последней его обработки (а вы в курсе, когда его мыли?) к этому корпусу могли притрагиваться сотни не слишком чистых рук.Как мыть руки правильно: советы ЦКЗ СШАЭксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют следующее:Пользуйтесь теплой водой. Смочите руки, выключите кран, затем нанесите мыло.Намыливайте руки тщательно, с обеих сторон, между пальцами и под ногтями.Мыльте руки не менее 20 секунд (примерно столько поется «Happy Birthday»).Смойте мыло под теплой проточной водой и воспользуйтесь полотенцем.Крайняя мера: антисептик для рукАнтисептики для рук, по мнению американских врачей – не идеальный вариант. Но все же лучше, чем ничего.Они не способны очистить ваши руки даже от видимой грязи и жира, они не могут уничтожить все бактерии на коже, и они не в состоянии удалить с ее поверхности все вредные химикаты. Если у вас под рукой нет ни проточной воды, ни мыла, то можно воспользоваться и антисептиком. Только убедитесь, чтобы в нем было не менее 60% этанола.Если же вы моете руки в общественном месте, не забывайте: бумажное полотенце надежнее любой сушилки!