Шоколад — вкусное и эффективное средство профилактики аритмии и фибрилляции предсердий

Еженедельное употребление небольшого количества шоколада позволяет снизить риск даже серьезной аритмии.Употребление шоколада один-три раза в месяц позволяет на 10% снизить риск фибрилляции предсердий. Умеренное количество шоколада, по мнению ученых, должно стать обязательным дополнением здорового рациона. Как известно, продукты, содержащие какао и какао-масло содержат большое количество флаванолов — антиоксидантных соединений, обладающих противовоспалительным эффектом и расслабляющих кровеносные сосуды.Темный шоколад содержит больше флаванолов, а потому он более полезен для профилактики сердечных приступов и симптомов сердечной недостаточности. Рекомендуемая норма шоколада в неделю, по мнению исследователей, составляет 60 граммов.