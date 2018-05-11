Шоколад — вкусное и эффективное средство профилактики аритмии и фибрилляции предсердий
Употребление шоколада один-три раза в месяц позволяет на 10% снизить риск фибрилляции предсердий. Умеренное количество шоколада, по мнению ученых, должно стать обязательным дополнением здорового рациона. Как известно, продукты, содержащие какао и какао-масло содержат большое количество флаванолов — антиоксидантных соединений, обладающих противовоспалительным эффектом и расслабляющих кровеносные сосуды.
Темный шоколад содержит больше флаванолов, а потому он более полезен для профилактики сердечных приступов и симптомов сердечной недостаточности. Рекомендуемая норма шоколада в неделю, по мнению исследователей, составляет 60 граммов.
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