Пять привычек долгожителей

Не задумывались, почему одни люди живут до 80-90 лет и чувствуют себя бодрыми, а другие уже в 50 не вылезают из больничных?Дело не только в генетике, но и в том, что мы пьем, едим и делаем каждый день.В нашей сегодняшней статье американские эксперты расскажут о пяти полезных привычках, которые помогают сохранить здоровье и молодость на долгие годы.Читайте и запоминайте.1. Ешьте фрукты всех цветов радугиЛюди, у которых на столе всегда присутствует большой выбор фруктов и овощей, значительно реже страдают хроническими «болезнями цивилизации», в том числе диабетом и сердечнососудистыми патологиями. Им проще контролировать свой вес, а живут они, как правило, дольше сладкоежек и мясоедов.Разнообразные цвета фруктов и овощей обусловлены набором нутриентов и антиоксидантов, входящих в их состав. Эти вещества способны бороться с болезнями и старостью, защищая организм со всех сторон.Например, антоцианины (антиоксиданты, придающие чернике темно-синий цвет) защищают от клеточных мутаций и возникновения рака. Бета-каротин (предшественник витамина А, делающий морковь оранжевой) поддерживает работу иммунной системы, тем самым охраняя нас от инфекций и онкозаболеваний.2. Больше длинноцепочечных омега-3 кислотК длинноцепочечным омега-3 жирным кислотам относятся эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA). Некоторые ученые называют эти вещества ни больше ни меньше – фонтаном молодости.Не так давно группа исследователей из Общеклинической больницы Сан-Франциско во главе с кардиологом Рамином Фарзане-Фар (Ramin Farzaneh-Far) обнаружила, что омега-3 жирные кислоты способны замедлять хромосомное старение. У людей с более высоким содержанием EPA и DHA в крови клетки были моложе, чем у их ровесников, которые получали недостаточно омега-3 кислот.Идеальными источниками EPA и DHA служат такие виды рыбы, как тунец, лосось, палтус, сардины, макрель. Если вы не любите морепродукты и не можете употреблять достаточно рыбы каждый день, то стоит попробовать диетические добавки с рыбьим жиром. Они могут дать вам нужное количество EPA и DHA.3. Пользуйтесь зубной нитью каждый деньОказывается, зубная нить полезна не только для здоровья десен, но и для долголетия.Дело в том, что зубная нить в сочетании с остальными методами эффективно удаляет изо рта болезнетворные бактерии, способные вызвать хронические заболевания не только здесь, но и по всему организму. Попадая в кровоток, эти патогены приводят к воспалительной реакции, повреждающей эндотелий кровеносных сосудов. За этим стоят сердечнососудистые заболевания, убийца №1 в развитых странах.Насколько эффективна зубная нить? Обратимся к научным фактам. Американский «Журнал периодонтологии» сравнивал людей, которые пользуются зубной нитью ежедневно, и тех, кто берет ее в руки раз в несколько дней. Во второй группе риск одонтогенных инфекций (попавших из полости рта в кровь) был на 86% выше!4. Пейте много зеленого чаяЗеленый чай, быть может, и не способен победить рак, но этот напиток определенно помогает избавиться от лишнего веса, повысить настроение и работоспособность. Зеленый чай содержит антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), которому приписывают массу лечебных свойств.Так, в 2010 году «Американский журнал клинического питания» сообщал, что ежедневное употребление суточной нормы EGCG на протяжении 12 недель само по себе позволяет сбросить 3 фунта жира.Хотя исследователи не уверены, с чем связана потеря жира под влиянием EGCG, они полагают, что вещество обладает многогранным влиянием на наш организм. Зеленый чай может стать вкусным и полезным продуктом для хорошей фигуры и долголетия, однако не рекомендуется выпивать более 5 чашек в день.5. Постоянно двигайтесьДвижение – жизнь. Здесь нет преувеличения. Гиподинамия, сопровождающаяся потерей мышечной массы и изменением обмена веществ, может ускорить старение всего вашего организма.Возрастные количественные и качественные изменения в мышечной ткани, даже на клеточном уровне, можно преодолеть с помощью движения. Работает мудрый закон природы: что не используется, то не нужно. Долгое время не используемые мышцы начинают слабеть и уменьшаться, а вместе с этим приходят и другие дегенеративные изменения во всем теле.Чтобы не допустить преждевременного старения и дряхления, каждый день старайтесь двигаться так много, как это возможно. Выкраивайте минутку для движения на работе, на учебе, дома. Не оправдывайте себя сидячей профессией и чрезмерной загруженностью – каждый сможет заняться собой, если захочет.