7 простых способов сделать кофе суперполезным

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Аромат кофе — это один из самых узнаваемых запахов на Земле. Жители многих стран мира не представляют и дня без этого супер-напитка. И не зря, ведь кофе обладает большим количеством полезных свойств — от повышения концентрации и заряда энергией до защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. А вот несколько простых советов, которые сделают ваш ежедневный кофе суперполезным.Не пейте кофе после 14 часовКофе — один из самых богатых природных источников кофеина в рационе. Кофеин — это стимулятор, который является одной из главных причин популярности ароматного напитка, ведь именно он дарит мощный заряд энергии и помогает бодрствовать, даже когда вы чувствуете невероятную усталость.Но если вы пьете кофе во второй половине дня, с большой долей вероятности он помешает сну. Именно поэтому доктора рекомендуют не пить кофе вечером, а лучше воздержаться от него уже с 14 часов. Если не можете отказаться от кофе, отдайте предпочтение кофе без кофеина.Безусловно, не все одинаково чувствительны к кофеину, и многие люди могут прекрасно спать, даже выпив пару чашечек вечером. Однако если у вас есть даже небольшие проблемы со сном (у вас тревожный, чуткий сон, долго не можете заснуть, просыпаетесь посреди ночи), лучше повременить с кофе до утра.Откажитесь от сахараХотя кофе сам по себе полезен, его можно легко превратить в довольно вредный напиток. Самый простой и быстрый способ это сделать — положить несколько ложек сахара. Нападки на сахар небезосновательны: злоупотребление им действительно может привести ко многим серьезным заболеваниям.Если же вы не можете представить себе жизнь без сладкого кофе, используйте натуральные подсластители. Например, стевию, мед или кленовый сироп.Выбирайте качественный кофеВ зависимости от способа обработки и способа выращивания кофе его качество может сильно меняться. Довольно часто кофейные деревья опрыскивают химикатами от вредителей и болезней и подвергают генной модификации, приучая к более быстрому и равномерному созреванию зерен и устойчивости к не всегда благоприятным климатическим условиям.Именно поэтому все чаще и чаще мы слышим об органическом кофе, который выращивают, не используя синтетические удобрения и пестициды. По возможности отдайте предпочтение ему.Не пейте слишком много кофеПользу принесет только умеренное количество кофе, потому что чрезмерное потребление кофеина может не обойтись без побочных эффектов. На этот счет есть небольшое правило: в среднем доктора рекомендует не превышать в день 2,5 мг кофеина на 1 кг веса. Учитывая, что средняя чашка кофе может содержать около 95 мг кофеина, это соответствует примерно двум чашкам кофе в день для человека весом около 80 кг.Однако и гораздо большее количество кофеина (400-600 мг) в день (около 4-6 чашек) зачастую не вызывает побочных эффектов у большинства людей. Все дело в индивидуальной переносимости. Так что просто слушайте свой организм, когда решите заварить очередную чашечку.Добавьте корицуКорица отлично сочетается с кофе, а из-за своих полезных свойств она способна сделать напиток еще полезнее. Корица может снизить уровень глюкозы и холестерина в крови и ускорить обмен веществ, а еще она обладает сильным противовоспалительным и противомикробным средством.Если вам не нравится корица, попробуйте добавить в кофе немного мускатного ореха или кардамона. Они не менее ароматны и полезны.Избегайте растительных сливокРастительные сливки — заменитель натуральных сливок, получаемый из растительных жиров. Чаще всего это пальмовое и кокосовое масла с добавлением ароматизаторов, стабилизаторов, регуляторов кислотности и эмульгаторов. Такие сливки обычно имеют высокую степень обработки и часто содержат весьма сомнительные ингредиенты. Так что об их пользе для здоровья не может быть и речи.Вместо этого добавьте в кофе немного молока или нежирных натуральных сливок, ведь молочные продукты, как известно, являются прекрасным источником кальция.Добавьте немного какаоСмешать какао и кофе? Серьезно? Вполне! Какао — один из лидеров соревнования по содержанию антиоксидантов. А об их пользе давно сказано и написано немало. Даже если не задумываться о пользе этого сочетания, представьте, как это вкусно!Просто добавьте немного натурального какао-порошка (без сахара!) в ваш кофе с молоком и насладитесь кофе Мокка. Кстати, обычно в кафе в кофе Мокка добавляют сахар или сладкий шоколадный сироп, так что полезнее будет приготовить вкусный напиток самостоятельно, исключив сахар.