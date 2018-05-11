Профилактика рака груди приносит больше вреда, чем пользы

Ученые из Великобритании выступили против практики скрининга на рак груди.«Программа скрининга груди в основном вызывает больше непредвиденного вреда, чем пользы», - такое заявление доктор Дженни Харрис, представляющая Службу общественного здравоохранения Англии (PHE).В Великобритании женщинам в возрасте от 50 до 70 лет рекомендуют регулярно проходить маммографию. Считается, что это предоставляет лучший шанс для раннего обнаружения опухоли.Группа ученых и семейных врачей выступила в прессе с мнением о том, что проведение скрининга молочных желез не влияет на общую смертность. По их мнению, маммографию проходить целесообразно только в том случае, если женщиной было обнаружено затвердение в груди или выявлен какой-либо другой симптом.«Как ни парадоксально, но выявлять некие отклонения, которые под микроскопом выглядят как рак (прежде чем он появился), может быть слишком рано и ненужно», - заявили научные специалисты в публикации Times.По словам врачей, не все клеточные скопления развиваются в злокачественные. Однако примерно у трех женщин из каждых двухсот, прошедших маммографию, обнаруживают клетки, которые, как утверждают ученые, никогда бы не развились в смертельно опасную форму рака – то есть, примерно 4 тысячи женщин каждый год должны проходить ненужное им лечение.«72% случаев рака груди диагностируется, когда сами женщины обнаруживают у себя уплотнение или другие симптомы, так что скрининг - это не единственный способ выявить отклонения», - сказала в связи с этим сотрудница Cancer Research UK Сара Хайм.