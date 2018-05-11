Главное — индивидуальный подход: учёные рассказали, как составить идеальную диету
Вместе со своим коллегой, Эраном Сегалом, Элинав написал книгу “Персонализированная диета”, в которой специалисты подробно объяснили, как узнать, что из еды подходит, а что не подходит конкретно вам. Данная информация позволяет составить индивидуальный план похудения.
Для этого в течение недели следует при помощи глюкометра отслеживать уровень сахара в крови после каждого приёма пищи. От того, насколько сильно повышается этот показатель, зависит, полезен вам отдельно взятый продукт или нет.
Чем выше поднимается уровень сахара в крови после употребления определённого вида пищи, тем больше он вреден для вашего организма. Его регулярное употребление повышает риск увеличения веса, развития ожирения, гипертонии, диабета 2 типа и ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Это обусловлено тем, что частый и стремительный рост уровня сахара в крови вынуждает поджелудочную железу активнее вырабатывать инсулин, что в свою очередь активизирует биохимические реакции, которые приводят к повреждению кровеносных сосудов и накоплению жировых тканей.
В своей книге Сегал и Элинав также поделились полезными советами, которые помогут составить индивидуальную диету, укрепить здоровье и запустить процесс похудения.
Употребляйте больше клетчатки. Она помогает снизить уровень сахара в крови.
Сократите порции. Повышение уровня сахара в крови может быть обусловлено не ингредиентами блюда, а его объёмом.
Осторожнее обращайтесь с углеводами. Например, вместо мёда или сахара попробуйте добавить в овсянку изюм, а зерновые каши заменить бобовыми.
Пробуйте разные фрукты и отслеживайте их влияние на уровень сахара в крови. Рекомендуется отдавать предпочтение ягодам, а не чрезмерно сладким плодам вроде ананаса или дыни.
Замените апельсиновый сок грейпфрутовым или томатным.
Следуя изложенным советам, вы сможете составить себе оптимальную диету, которая поможет улучшить самочувствие и начать активно избавляться от лишних килограммов.
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