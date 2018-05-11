Главное — индивидуальный подход: учёные рассказали, как составить идеальную диету

Эран Элинав, ведущий специалист по иммунологии и гастроэнтерологии из израильского НИИ Вейцмана, в течение многих лет выступает против использования термина “здоровая диета”. По словам учёного, организм каждого человека уникален и поэтому требует индивидуального подхода. Продукт, который одному будет полезен, другому может причинить серьёзный вред.Вместе со своим коллегой, Эраном Сегалом, Элинав написал книгу “Персонализированная диета”, в которой специалисты подробно объяснили, как узнать, что из еды подходит, а что не подходит конкретно вам. Данная информация позволяет составить индивидуальный план похудения.Для этого в течение недели следует при помощи глюкометра отслеживать уровень сахара в крови после каждого приёма пищи. От того, насколько сильно повышается этот показатель, зависит, полезен вам отдельно взятый продукт или нет.Чем выше поднимается уровень сахара в крови после употребления определённого вида пищи, тем больше он вреден для вашего организма. Его регулярное употребление повышает риск увеличения веса, развития ожирения, гипертонии, диабета 2 типа и ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Это обусловлено тем, что частый и стремительный рост уровня сахара в крови вынуждает поджелудочную железу активнее вырабатывать инсулин, что в свою очередь активизирует биохимические реакции, которые приводят к повреждению кровеносных сосудов и накоплению жировых тканей.В своей книге Сегал и Элинав также поделились полезными советами, которые помогут составить индивидуальную диету, укрепить здоровье и запустить процесс похудения.Употребляйте больше клетчатки. Она помогает снизить уровень сахара в крови.Сократите порции. Повышение уровня сахара в крови может быть обусловлено не ингредиентами блюда, а его объёмом.Осторожнее обращайтесь с углеводами. Например, вместо мёда или сахара попробуйте добавить в овсянку изюм, а зерновые каши заменить бобовыми.Пробуйте разные фрукты и отслеживайте их влияние на уровень сахара в крови. Рекомендуется отдавать предпочтение ягодам, а не чрезмерно сладким плодам вроде ананаса или дыни.Замените апельсиновый сок грейпфрутовым или томатным.Следуя изложенным советам, вы сможете составить себе оптимальную диету, которая поможет улучшить самочувствие и начать активно избавляться от лишних килограммов.