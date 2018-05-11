Тележки в супермаркетах опасны для здоровья

Повседневный поход в супермаркет может обернуться ударом для иммунитета и долгим лечением в больнице. По мнению врачей, самый злостный разносчик вирусов подстерегает людей на поверхности продуктовых тележек.Каждая тележка является рассадником микробов, убеждены медики. Они провели эксперимент, который показал, что большинство корзин для продуктов несут огромную угрозу для здоровья потребителей.Специалист по бактериям удивился собственному открытию, передает телеканал РЕН ТВ. "Нам это кажется невероятным, что на ручке продуктовой тележки содержится больше экскрементов, чем в общественном туалете", – заявил он.Эксперты считают, что основная вина лежит на персонале супермаркетов. Работники магазинов пристально следят за чистотой торговых стеллажей, при этом тележки никто под микроскопом не рассматривает. По этой причине их не протирают, даже после жалоб покупателей.В российских супермаркетах, несмотря на многочисленные проверки, ситуация оказалась не лучше. "За весь день проходит огромный поток посетителей и многие люди могут оказаться с гнойными воспалительными заболеваниями. На ручках тележек можно встретить споры плесневых грибов и большое количество бактерий", – рассказал специалист.Российские эксперты уже проводили подобное исследование. Они брали мазки с дверных ручек метро, с поручней автобусов и даже с сидений унитазов в общественных туалетах.В итоге самым ярым распространителей бактерий оказались именно тележки. Столкновение с микробами грозит человеку серьезными болезнями, которые могут довести его до операционного стола.Специалисты призвали россиян тщательно следить за своими детьми при походе за покупками. Сидя в тележке, они трогают все руками, а потом "пробуют бактерии на вкус". После такого посещения магазина ребенку необходимо обязательно принять душ.