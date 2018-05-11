Как тусклые офисы «отключают» мозг

Проводя дни напролет в неосвещенном офисе, человек рискует заработать проблемы даже с ориентацией в пространстве. Помещения со слабым светом буквально разрушают мозг, доказали последние исследования.Работа в хорошо освещенном офисе не просто повышает продуктивность и поддерживает здоровье на должном уровне. «Правильный» свет, как оказалось, жизненно важен для вашего интеллекта.О результатах нового исследования ученых из Университета штата Мичиган пишет Fastcodesign.com. Специалисты исследовали мозг травяных мышей, которые, как и люди, бодрствуют днем и спят по ночам. В течение четырех дней мышей держали в тусклых помещениях. После этого их гиппокампы — часть лимбической системы головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти — стали функционировать на 30% хуже, a также у мышей ухудшилась пространственная память. Мыши, которые весь день находились в светлых помещениях, лучше ориентировались в пространстве.После эксперимента первую группу животных поместили в комнаты с естественным освещением, что очень быстро положительно на них повлияло, гиппокампы снова стали нормально функционировать.Тусклое освещение, которому подвергались мыши, эквивалентно освещению в обычный пасмурный зимний день. Так что неудивительно, что зимой мы чувствуем себя сонными и менее продуктивными.То, как тусклое освещение влияет на работу мозга, изучали и раньше, но целью нового исследования стало понять, какие именно происходят процессы. Удалось установить, что при мрачном освещении сокращается количество пептида, который поддерживает связь нейронов в гиппокампе.Поскольку происходит меньше соединений, наша память и способность обучения, которые зависят от гиппокампа, ухудшаются, — утверждает профессор психологии и участник исследования Антонио Нунез.Другими словами, тусклое освещение делает нас дураками. Это еще раз доказывает, что дизайн офисов оказывает прямое влияние на то, как мы мыслим. Современный человек около 90% времени люди проводит внутри помещений, и долгое пребывание в слабоосвещенных офисах может со временем иметь реальные последствия для мозга. Поэтому офисы с большим количеством естественного света — это не просто дополнительное преимущество для сотрудников, a необходимое условие для максимальной продуктивности и здоровья коллектива.