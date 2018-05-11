Как тусклые офисы «отключают» мозг
Работа в хорошо освещенном офисе не просто повышает продуктивность и поддерживает здоровье на должном уровне. «Правильный» свет, как оказалось, жизненно важен для вашего интеллекта.
О результатах нового исследования ученых из Университета штата Мичиган пишет Fastcodesign.com. Специалисты исследовали мозг травяных мышей, которые, как и люди, бодрствуют днем и спят по ночам. В течение четырех дней мышей держали в тусклых помещениях. После этого их гиппокампы — часть лимбической системы головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти — стали функционировать на 30% хуже, a также у мышей ухудшилась пространственная память. Мыши, которые весь день находились в светлых помещениях, лучше ориентировались в пространстве.
После эксперимента первую группу животных поместили в комнаты с естественным освещением, что очень быстро положительно на них повлияло, гиппокампы снова стали нормально функционировать.
Тусклое освещение, которому подвергались мыши, эквивалентно освещению в обычный пасмурный зимний день. Так что неудивительно, что зимой мы чувствуем себя сонными и менее продуктивными.
То, как тусклое освещение влияет на работу мозга, изучали и раньше, но целью нового исследования стало понять, какие именно происходят процессы. Удалось установить, что при мрачном освещении сокращается количество пептида, который поддерживает связь нейронов в гиппокампе.
Поскольку происходит меньше соединений, наша память и способность обучения, которые зависят от гиппокампа, ухудшаются, — утверждает профессор психологии и участник исследования Антонио Нунез.
Другими словами, тусклое освещение делает нас дураками. Это еще раз доказывает, что дизайн офисов оказывает прямое влияние на то, как мы мыслим. Современный человек около 90% времени люди проводит внутри помещений, и долгое пребывание в слабоосвещенных офисах может со временем иметь реальные последствия для мозга. Поэтому офисы с большим количеством естественного света — это не просто дополнительное преимущество для сотрудников, a необходимое условие для максимальной продуктивности и здоровья коллектива.
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