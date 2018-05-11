Жизнь после 50: как сохранить здоровье

Отпраздновав пятидесятый день рождения, многие сталкиваются с мыслью, что, те, веселые деньки позади, тело уже слушается не так хорошо как когда-то, и о хорошей физической форме можно забыть. Такой депрессивный подход в корне не верен. Как показывает практика, крепкое здоровье можно и нужно поддержать всегда, причем, не тратя деньги на витамины и биологически активные добавки. По словам психологов, у людей за «полтинник» жизнь только начинается, и поддерживать себя в форме еще много лет подряд более чем реально.

Физкультура

Если спортсмен хочет оставаться быстрым, миновав рубеж в 50 лет, он должен постоянно следить за своим физическим состоянием. Оставаться в форме помогут умеренные занятия физкультурой: 20 минут легкого бега и 15-30 минут силовых упражнений. Пробуйте разные подходы к своим тренировкам, и уделите время таким спортивным дисциплинам, как езда на велосипеде, плавание и бег на лыжах.

Ни шагу назад

Ни в коем случае нельзя пропускать регулярные высокоинтенсивные тренировки, насколько бы труднее не становилось их соблюдать с каждым годом. Одна уступка своей лени – и вы, скорее всего, больше никогда не вернетесь в мир спорта. Помните, поддерживать себя в форме нам помогает только хорошая самомотивация, почаще напоминайте себе, зачем вы вообще решили заняться спортом.

Диета

С возрастом наш обмен веществ меняется. Как показывают исследования, когда мы становимся старше, нам необходимо больше белка в рационе. Но это не означает, что нужно есть больше, можно увеличить потребление белка за счет углеводов. Белок способствует росту мышц, в то время как избыток углевода может привести к ожирению за счет взаимодействия с химическими веществами в организме, отвечающими за накопление жира. Когда мы молоды, тестостерон позволяет потреблять углеводы без угрозы ожирения, но в более позднем возрасте он может уже не справляться со своей задачей.

Антиоксиданты

После 50 иммунная система все больше ослабевает, и риск подвергнуться всевозможным заболеваниям, особенно сердечным, возрастает в несколько раз. Укрепить организм помогут продукты, содержащие антиоксиданты. Согласно исследованиям ученых, на иммунитет особенно благотворно воздействуют овощи, многие ягоды и фрукты, зеленый чай и кофе.

Не жертвуйте сном

Сон с возрастом становится все более важным для восстановления после тренировок. Мужчины за пятьдесят должны делать все возможное для улучшения качества своего сна. Для этого придется изменить условия, в которых вы обычно предаетесь дреме: только покой и полная темнота. По крайней мере, за час до отхода ко сну, начните избегать факторов, которые могут возбудить нервную систему.

Любовь и интим

Считается, что про интимную жизнь в пожилом возрасте пора бы уже и забыть. Но, собственно говоря, почему? Дети повзрослели и разъехались, карьера сделана, и на личную жизнь остается куда больше времени. Кроме того, половые контакты раз-два в неделю укрепляют иммунитет, способствуя выработке антител, защищающих организм от простудных заболеваний.
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