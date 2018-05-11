Жизнь после 50: как сохранить здоровье

Отпраздновав пятидесятый день рождения, многие сталкиваются с мыслью, что, те, веселые деньки позади, тело уже слушается не так хорошо как когда-то, и о хорошей физической форме можно забыть. Такой депрессивный подход в корне не верен. Как показывает практика, крепкое здоровье можно и нужно поддержать всегда, причем, не тратя деньги на витамины и биологически активные добавки. По словам психологов, у людей за «полтинник» жизнь только начинается, и поддерживать себя в форме еще много лет подряд более чем реально.ФизкультураЕсли спортсмен хочет оставаться быстрым, миновав рубеж в 50 лет, он должен постоянно следить за своим физическим состоянием. Оставаться в форме помогут умеренные занятия физкультурой: 20 минут легкого бега и 15-30 минут силовых упражнений. Пробуйте разные подходы к своим тренировкам, и уделите время таким спортивным дисциплинам, как езда на велосипеде, плавание и бег на лыжах.Ни шагу назадНи в коем случае нельзя пропускать регулярные высокоинтенсивные тренировки, насколько бы труднее не становилось их соблюдать с каждым годом. Одна уступка своей лени – и вы, скорее всего, больше никогда не вернетесь в мир спорта. Помните, поддерживать себя в форме нам помогает только хорошая самомотивация, почаще напоминайте себе, зачем вы вообще решили заняться спортом.ДиетаС возрастом наш обмен веществ меняется. Как показывают исследования, когда мы становимся старше, нам необходимо больше белка в рационе. Но это не означает, что нужно есть больше, можно увеличить потребление белка за счет углеводов. Белок способствует росту мышц, в то время как избыток углевода может привести к ожирению за счет взаимодействия с химическими веществами в организме, отвечающими за накопление жира. Когда мы молоды, тестостерон позволяет потреблять углеводы без угрозы ожирения, но в более позднем возрасте он может уже не справляться со своей задачей.АнтиоксидантыПосле 50 иммунная система все больше ослабевает, и риск подвергнуться всевозможным заболеваниям, особенно сердечным, возрастает в несколько раз. Укрепить организм помогут продукты, содержащие антиоксиданты. Согласно исследованиям ученых, на иммунитет особенно благотворно воздействуют овощи, многие ягоды и фрукты, зеленый чай и кофе.Не жертвуйте сномСон с возрастом становится все более важным для восстановления после тренировок. Мужчины за пятьдесят должны делать все возможное для улучшения качества своего сна. Для этого придется изменить условия, в которых вы обычно предаетесь дреме: только покой и полная темнота. По крайней мере, за час до отхода ко сну, начните избегать факторов, которые могут возбудить нервную систему.Любовь и интимСчитается, что про интимную жизнь в пожилом возрасте пора бы уже и забыть. Но, собственно говоря, почему? Дети повзрослели и разъехались, карьера сделана, и на личную жизнь остается куда больше времени. Кроме того, половые контакты раз-два в неделю укрепляют иммунитет, способствуя выработке антител, защищающих организм от простудных заболеваний.