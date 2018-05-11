Жизнь после 50: как сохранить здоровье
Физкультура
Если спортсмен хочет оставаться быстрым, миновав рубеж в 50 лет, он должен постоянно следить за своим физическим состоянием. Оставаться в форме помогут умеренные занятия физкультурой: 20 минут легкого бега и 15-30 минут силовых упражнений. Пробуйте разные подходы к своим тренировкам, и уделите время таким спортивным дисциплинам, как езда на велосипеде, плавание и бег на лыжах.
Ни шагу назад
Ни в коем случае нельзя пропускать регулярные высокоинтенсивные тренировки, насколько бы труднее не становилось их соблюдать с каждым годом. Одна уступка своей лени – и вы, скорее всего, больше никогда не вернетесь в мир спорта. Помните, поддерживать себя в форме нам помогает только хорошая самомотивация, почаще напоминайте себе, зачем вы вообще решили заняться спортом.
Диета
С возрастом наш обмен веществ меняется. Как показывают исследования, когда мы становимся старше, нам необходимо больше белка в рационе. Но это не означает, что нужно есть больше, можно увеличить потребление белка за счет углеводов. Белок способствует росту мышц, в то время как избыток углевода может привести к ожирению за счет взаимодействия с химическими веществами в организме, отвечающими за накопление жира. Когда мы молоды, тестостерон позволяет потреблять углеводы без угрозы ожирения, но в более позднем возрасте он может уже не справляться со своей задачей.
Антиоксиданты
После 50 иммунная система все больше ослабевает, и риск подвергнуться всевозможным заболеваниям, особенно сердечным, возрастает в несколько раз. Укрепить организм помогут продукты, содержащие антиоксиданты. Согласно исследованиям ученых, на иммунитет особенно благотворно воздействуют овощи, многие ягоды и фрукты, зеленый чай и кофе.
Не жертвуйте сном
Сон с возрастом становится все более важным для восстановления после тренировок. Мужчины за пятьдесят должны делать все возможное для улучшения качества своего сна. Для этого придется изменить условия, в которых вы обычно предаетесь дреме: только покой и полная темнота. По крайней мере, за час до отхода ко сну, начните избегать факторов, которые могут возбудить нервную систему.
Любовь и интим
Считается, что про интимную жизнь в пожилом возрасте пора бы уже и забыть. Но, собственно говоря, почему? Дети повзрослели и разъехались, карьера сделана, и на личную жизнь остается куда больше времени. Кроме того, половые контакты раз-два в неделю укрепляют иммунитет, способствуя выработке антител, защищающих организм от простудных заболеваний.
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