Лечить или не лечить: десять распространенных мифов об антибиотиках

Раз и навсегда разберемся, можно ли лечить антибиотиками детей, обязательно ли приобретать пробиотики и всегда ли нужно доводить курс лечения до конца.Медицина не стоит на месте, и антибиотики сегодня — уже не только пенициллин, которым лечились десятки лет назад. Новейшие препараты способны бороться даже с супербактериями, устойчивыми практически ко всем известным видам антибиотиков. Именно резистентность — устойчивость бактерий к антибиотикам — одна из главных проблем медицинской науки и основная причина постоянного поиска новых антибиотиков, причем находят их в самых неожиданных источниках — от почвы до молока утконоса. Но еще одна, не менее важная проблема современной медицины — неосведомленность людей об этих препаратах. Например, многие думают, что грипп лечится антибиотиками, хотя на самом деле вирусные инфекции устойчивы к лекарствам такого вида. Давайте развенчаем еще десять мифов об антибиотиках, которые часто мешают лечению.1. Антибиотики нельзя принимать беременным женщинам и детямНеправда, можно, но только если их прописал врач, и в инструкции по применению вы прочтете: беременным женщинам применять с осторожностью, что не означает категорический запрет. То же самое и с лечением антибиотиками детей: в первую очередь стоит прислушаться к вашему лечащему врачу.2. Вместе с антибиотиками необходимо приобретать и пробиотикЭто вовсе не обязательно. Пробиотики способны восстанавливать микрофлору кишечника, а антибиотики, по всеобщему мнению, ее нарушают. Однако подавляющее большинство антибиотиков на самом деле не вызывает дисбактериоза, и максимум, чем грозит прием подобных препаратов человеку — это небольшое расстройство стула. Или диарея. Так что многие врачи уверены, что для восстановления работы кишечника достаточно обильного питья, перехода на легкую пищу и сокращения количества клетчатки в рационе.3. Уколы эффективнее таблетокКак уже говорилось, медицина не стоит на месте, а значит, и времена, когда наиболее эффективны были антибиотики в инъекциях внутримышечно, прошли. Сейчас биологическая доступность (объем действующего вещества, поступающего в кровь) таблеток чаще всего не уступает инъекционным формам. Конечно, еще остались антибиотики, которых просто не существует в таблетках, так как ферменты в желудке будут расщеплять действующее вещество, но подобных препаратов не так уж много. А прием антибиотиков в таблетках — это более безопасно, безболезненно и удобно.4. Нельзя начинать прием антибиотиков, не сделав тест на чувствительностьНа самом деле, такой тест не обязателен. Тест на чувствительность действительно помогает понять, какой антибиотик узкого спектра действия будет наиболее эффективен при лечении конкретного заболевания. Но в большинстве случаев врач изначально назначает антибиотики широкого спектра, которые с большой долей вероятности справятся с вашей проблемой.5. Ни в коем случае нельзя прерывать курс антибиотиковВрачи все чаще говорят обратное. Это касается случаев, когда в процессе приема антибиотиков болезнь отступила, поэтому если улучшения налицо, то отмена лекарства не будет фатальной ошибкой, конечно, с согласия вашего лечащего врача. Гораздо опаснее продолжать прием антибиотиков дольше, чем написано в инструкции: это может быть причиной выработки устойчивости бактерий к препарату, который вы принимаете. Но помните, что существуют болезни, при которых прерывать курс лечения антибиотиками нельзя ни в коем случае, например, туберкулез.6. Антибиотики можно принимать, чтобы не заболетьТолько в отдельных случаях. Антибиотики могут использоваться для профилактики при ранах или открытых переломах, а также после операций. В остальных случаях антибиотикопрофилактика будет лишней.7. Бактерии становятся устойчивы к антибиотикам при их регулярном приемеЭто не совсем так. Действительно, устойчивость болезнетворных бактерий к антибиотикам в последние годы повысилась из-за их повсеместного применения, но причина не только в этом. Резистентности могли поспособствовать определенные гены, с помощью которых бактерии разрушают антибиотики класса карбапенемов, нужные при борьбе с супербактериями.8. Если заболел, можно вылечиться любым антибиотиком из домашней аптечкиНи в коем случае. Универсальных антибиотиков, способных вылечить любую болезнь, не существует. Поэтому допить упаковку антибиотика из домашней аптечки, чтобы не покупать другой, не очень умно. Антибиотик узкого или широкого спектра действия должен назначить врач, и никак иначе. При этом почти половина антибиотиков приобретается в аптеках без рецепта, а ведь такие серьезные препараты требуются совсем не всегда, в то время как многие ошибочно считают нужным принимать антибиотики при слабых бактериальных инфекциях, например, бронхите.9. Лучше есть поменьше мяса — там одни антибиотикиЖивотных, мясо которых мы употребляем в пищу, действительно при необходимости лечат антибиотиками, но вот вредное воздействие антибиотиков в мясе на людей не доказано. Во-первых, исследования на эту тему ведутся постоянно, во-вторых, прием антибиотиков животными контролируется. А ограничить потребление красного мяса стоит скорее по другой причине — из-за повышенного риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы и даже рака.10. Алкоголь противопоказан при приеме любых антибиотиковДействительно, не стоит употреблять алкоголь, если вы принимаете тинидазол, триметоприм, метронидазол и линезолид — могут возникнуть побочные эффекты. Нельзя и злоупотреблять алкогольными напитками во время курса приема антибиотиков, потому что это ослабляет защитную функцию организма. Но вот пара бокалов вина при лечении большинством антибиотиков вполне допустима. Есть мнение, что совмещать антибиотики и алкоголь было запрещено в годы Второй мировой войны, когда лекарства использовали повторно, извлекая действующее вещество из мочи солдат. Солдаты частенько пили пиво, из-за которого объем мочи увеличивался и концентрация действующего вещества в ней снижалась.