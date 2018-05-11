«Самолетный грипп»: как избежать заражения?

Ежегодно в воздух поднимается более 1 млрд людей. Растет мобильность жителей Земли, доступность самых удаленных территорий, а значит растут и риски распространения инфекций во время авиаперелетов.На протяжении всего полета пассажиры находятся в замкнутом пространстве, которое по своим характеристикам довольно сильно отличается от привычной нам окружающей среды. За бортом лайнера, летящего на высоте 9-12 тысяч метров — разреженный воздух, температура которого может быть ниже -45°С. Конечно, изоляция и современные системы жизнеобеспечения делают полет достаточно комфортным, но все же разница ощущается. И некоторыми людьми — довольно сильно.Самолет — не то место, откуда можно взять и уйти, если что-то не нравится. Приходится мириться и со скученностью, и со спецификой атмосферы, и даже с явно (или неявно) больными соседями. MedAboutMe разбирался, как перелеты влияют на здоровье человека и что делать, чтобы минимизировать риски заражении инфекциями от других пассажиров.Гипоксия и дыханиеВ процессе полета содержание кислорода в салоне самолета постепенно снижается. У поверхности Земли содержание кислорода в воздухе составляет 21%, а на высоте летящего пассажирского лайнера — 7-8%.Чтобы довезти пассажиров живыми, здоровыми и довольными, самолеты оснащены системой подачи кислорода в воздух. Одновременно эта система поддерживает работу двигателей, которые работают за счет сжигания топлива при окислении кислородом.Откуда берется в салоне воздух для дыхания? Из атмосферы он попадает сначала в двигатель, где происходит его сжатие и, как следствие, нагрев — до 500°С. Нагретый воздух охлаждается при помощи радиатора и отправляется на турбохолодильник, заодно вращая турбину самолета. В результате он охлаждается до 2°С. Горячий воздух и холодный смешиваются и поступают в салон.Но полученный воздух содержит меньше влаги, чем тот, которым мы привыкли дышать внизу, он слишком сухой. Это не случайно: и так разреженный атмосферный воздух осушается дополнительно, чтобы избежать обледенения труб системы кондиционирования. Отсюда неприятные ощущения сухости в горле и глазах, на которые жалуются авиапассажиры.Перед подачей в салон воздух проходит через высокоэффективные воздушные фильтры твердых частиц (HEPA). Они позволяют удалять из воздуха пыль, бактерии, споры грибов и даже вирусы. По оценке экспертов, фильтры уменьшают содержание патогенов в воздухе не 63%.Гипобария и самочувствиеЧто произошло бы, окажись человек вне стен самолета на высоте 9 тысяч метров? Давление на такой высоте составляет всего 225 мм рт.ст. и менее. Растворенные крови кислород и азот переходят в газообразное состояние. Кровь «закипает», развивается декомпрессия. Пузырьки газа, которые называются газовыми эмболами, могут закупорить кровеносные сосуды в любой части тела — это приведет к развитию ишемии ткани. Если произойдет закупорка сосудов головного мозга — человек получит инсульт.Когда-то, когда авиация только-только начинала развиваться, авиаконструкторы делали самолеты герметичными. Но из-за слишком большой разницы в давлении извне и внутри происходило разрушение конструкции самолета. Поэтому со временем авиаконструкторы пришли к идее о поддержании внутри салона пониженного давления по сравнению с давлением, например, в помещении, где сидит человек, читающий эту статью.Правда, и тут возникли ограничения: чем ниже давление, тем меньше давление в кровеносных сосудах. Считается, что человек получает достаточно кислорода и еще не страдает от головных болей, тошноты и одышки на высоте максимум 2,5 тысячи метров. Чем выше, тем больше риски для здоровья. Поэтому давление в салоне самолета соответствует высоте от 1,3 до 1,8 тысячи метров, что составляет примерно 600-650 мм рт.ст. Для справки: нормальное атмосферное давление составляет 760 мм рт.ст.Распространение инфекции в полетеИтак, летящий на высоте 9-12 тысяч метров пассажир оказывается довольно уязвим перед инфекциями. Пересыхающие слизистые хуже защищают от патогенных микроорганизмов, падение давления приводит к дискомфорту и ухудшению самочувствия. Некоторые люди, вынужденные часто совершать перелеты, даже жалуются на «самолетный грипп» - резкое ухудшение самочувствия и симптомы простуды после полета.Если в самолете летит кашляющий и чихающий человек, «зона поражения» вокруг него, если он сидит и никуда не ходит, составляет минимум 1 метр. То есть, соседи сбоку на двух ближайших сидениях, спереди и сзади. Считается, что остальные пассажиры — в относительной безопасности.Гуляющие пассажиры и инфекцииМногим пассажирам не сидится на месте. По наблюдениям ученых, 40% граждан вообще не трогается с места на протяжении всего полета. Еще 40% встает или ходит хотя бы один раз. И только 20% не сидится на месте: они более двух раз встают или гуляют по салону.Во многом подвижность человека зависит от того, где именно он сидит. 80% людей, сидящих у проходов, встают хотя бы один раз. Только 60% пассажиров на средних сидениях ведут себя аналогичным образом. Реже всего пытаются встать люди, сидящие у окна (40%).И если среди встающих и гуляющих пассажиров есть больной человек, то зона поражения увеличивается в соответствии с его перемещениями.Впрочем, эти утверждения касаются обычных простудных вирусов. Но известен случай вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, он же SARS) во время перелета, когда зараженным оказался пассажир, сидевший в семи рядах от человека-источника инфекции. В другом известном случае человек с легочным туберкулезом заразил пассажира, сидевшего от него в двух рядах.Распространение SARS в ходе полетов вообще изучалось особенно тщательно. Одной из самых нашумевших вспышек заболевания стал случай обнаружения инфекции у 37 человек из 120 пассажиров, летевших из Гонконга в Пекин. Продолжительность рейса составляла 3 часа. Подавляющее большинство из них сидели в пределах 5 рядов назад и 7 рядов вперед от источника инфекции.Среди других «популяных» инфекций, которые фиксировались у людей после авиаперелетов — грипп, менингококковая инфекция, корь и др.Неменьшую опасность представляет собой больной член экипажа, который контактирует с пассажирами. По оценкам специалистов, каждая стюардесса во время полета имеет 67 минут контакта с пассажирами. Один больной член экипажа может заразить 4,6 пассажиров.Как снизить риски заражения в самолете?Нельзя полностью предотвратить риски инфицирования какой-нибудь простудной инфекцией во время перелета. Но можно сократить их до минимума.Главные источники патогенных микроорганизмов — это чихающие и кашляющие соседи, а также поверхности, с которыми мы контактируем больше всего: откидные столики, защелки на ремнях безопасности, а также ручки туалетных кабин. Влажные дезинфицирующие салфетки, которыми можно протереть перечисленные поверхности, позволят в значительной степени обезопасить себя от потенциального заражения. При посещении туалетных кабин обязательным является мытье рук.Эффективность марлевых масок для ограничения распространения инфекции в самолете не доказана. Но она позволяет хотя бы уменьшить радиус разлетания патогенных частиц при кашле и чихании. Поэтому при острой необходимости лететь в простуженном состоянии следует ею воспользоваться.В самолете надо больше пить — это компенсируют потерю влаги и негативное действие сухого воздуха. Причем вместо чая или кофе лучше пить негазированную воду.Перепады температуры воздуха в самолете тоже не способствуют сохранению здоровья, поэтому лучше одеваться так, чтобы можно было в любой момент как утеплиться, так и раздеться.