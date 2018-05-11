Дальние страны, важные прививки: от каких болезней нужно привиться заранее

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С чего начатьВовсе не обязательно, что с опасным заболеванием вы столкнетесь в Индии или в странах Азии. Например, крайне неприятную корь легко можно подхватить в Европе или Америке. Чем экзотичнее страна, тем выше риск заразиться смертельными инфекциями. Прежде чем начать вакцинацию от всего подряд, Роспотребнадзор рекомендует изучить свою медкарту и прививочный сертификат и узнать, привиты ли вы против инфекционных заболеваний, включенных в российский Национальный календарь прививок.Например, от дифтерии прививка ставится раз в десять лет, и если подошел срок очередной ревакцинации, лучше сделать ее до поездки.Последнюю прививку желательно сделать не позднее чем за месяц до предполагаемой поездки. Однако лучше, если это произойдет за 10 дней до вылета, поскольку за это время успеет сформироваться иммунитет. Если вам нужно сделать сразу несколько вакцинаций, то учитывайте, что промежуток между прививками должен быть 30 дней.Какие прививки нужно сделать каждому путешественникуДифтерия — бактериальная инфекция, передается воздушно-капельным путем, поражает ротоглотку, гортань, бронхи. Столбняк — бактериальная инфекция, передается контактным путем, поражает нервную систему, вызывает тяжелые судороги. Прививки от этих болезней рекомендуют делать при въезде в любую страну детям, не закончившим курс первичной вакцинации, и взрослым, которых не прививали от столбняка и дифтерии более десяти лет. Особенно важно иметь прививку от столбняка и дифтерии при въезде в любую страну Африки, Азии и Латинской Америки.Брюшной тиф — бактериальная инфекция, передается через воду и еду, поражает желудочно-кишечный тракт и внутренние органы. Брюшной тиф широко распространен в северной части Африки, в Индии и соседствующих с ней странах, в Средней Азии и теплых странах Европы.Гепатит А — вирусная инфекция, передается через воду и еду, поражает желудочно-кишечный тракт. Гепатит В передается через кровь и биологические жидкости, поражает печень.Прививка против гепатита А актуальна для туристов, летящих на популярные курорты — в Турцию, Египет, Крым, Испанию, на Кипр. Чтобы не подхватить это неприятное заболевание и не испортить отпуск, следует за две-три недели до поездки сделать прививку, которая обеспечивает защиту от инфекции от года до пяти лет. Вакцину против гепатита В рекомендуют делать всем, кто выезжает в страны с теплым климатом, особенно в Юго-Восточную Азию, Африку более чем на полгода.Желтая лихорадка — вирусная инфекция, которая передается через укусы комаров, вызывает сильную интоксикацию и поражение печени и почек. В большинстве случаев заражение желтой лихорадкой приводит к летальному исходу.Вакцинация против этой болезни обязательна для въезда в 32 страны Африки и 12 стран Южной Америки. В Африке к ним относятся Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. В Южной Америке — Боливия, Бразилия (вакцинация от желтой лихорадки в этой части света рекомендуется, если пребывание в Бразилии предусматривает посещение следующих штатов: Акри, Амапа, Амазонас, Гойас, Мараньяу, Мату Гроссу, Мату Гроссу ду Сул, Пара, Рондония, Рорайма, Венесуэла, Гайана, Гвиана Французская, Колумбия, Панама, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Эквадор.Срок действия вакцины от желтой лихорадки — 10 лет.Бешенство — вирусная инфекция, передается через укусы зараженных животных, поражает нервную систему. Как правило, с летальным исходом. Болезнь широко распространена в туристических странах: Вьетнаме, Индии, Китае, Таиланде, странах Южной Америки. Прививку от бешенства нужно делать не менее чем за три месяца. Срок действия вакцины — три года.Полиомиелит — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который передается через грязные руки и еду. Он поражает нервную систему и может привести к общему параличу за несколько часов. Наиболее подвержены заболеванию дети до пяти лет.Прививку от полиомиелита рекомендовано делать людям, выезжающим в страны Африки, а также в Индию, Пакистан, Афганистан, Таджикистан.От каких болезней еще нужно вакцинироватьсяКлещевой энцефалит — вирусная инфекция, передается через укусы клещей, поражает головной и спинной мозг, часто заканчивается летальным исходом. Заразиться клещевым энцефалитом можно путешествуя по России и Европе.Японский энцефалит — вирусная инфекция, передается через укусы комаров, поражает головной мозг и мозговые оболочки. Заразиться можно в странах Южной Азии, во Вьетнаме, в Японии, Иране, Индии, Корее.Менингококковая инфекция — бактериальная, передается воздушно-капельным путем, вызывает сильную интоксикацию и воспаление оболочек головного мозга. Делать прививку нужно в том случае, если на длительное время вы выезжаете в Страны Африки, ОАЭ, Индию, Непал, Узбекистан.