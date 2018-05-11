6 причин пугающей головной боли

При учащении приступов головной боли многие подозревают рак. Но врачи утверждают, что чаще всего головную боль вызывают все же совершенно рутинные вещи. Головная боль – это следствие того, что сосуды, нервы или мышцы головы чрезмерно стимулируются какими-то раздражителями (триггерами). Какие факторы раздражают рецепторы организма почти у всех? Специалисты рассказали об этом на «Медпортале». Алкоголь. По словам ученых, выпивка влияет на состояние кровеносных сосудов и на уровень артериального давления. головной боли. Возникающие под влиянием алкоголя изменения в кровотоке воздействуют на нервы ствола головного мозга, что и приводит к боли. Особенно хорошей способностью провоцировать головную боль отличается красное вино. Переработанное красное мясо. Съеденный кусок колбасы вполне способен вызвать головную боль. В переработанных из красного мяса продуктах почти всегда содержатся нитраты. Человек может этого не ощущать, но попавшие в его организм нитраты могут оказаться триггером боли. Дефицит сна. На самом деле в точности неизвестно, почему головные боли появляются из-за недосыпа. Есть гипотеза, что недостаток сна способствует снижению болевого порога и ненужной стимуляции нервов ствола головного мозга. Беспорядочное питание. Этим отличаются люди, которые так увлекаются делами, что забывают о необходимости поесть и могут провести без еды сразу много часов. Врачи подчеркивают: долгие паузы между приемами пищи чреваты дегидратацией, а также дефицитом необходимых мозгу витаминов и других питательных веществ. Сутулость. Сидеть и стоять нужно держа тело по возможности прямо. Сутулость и привычка горбиться повышают нагрузку на определенные мышцы шеи, провоцируя тем самым возникновение мышечного спазма и раздражение нервов. Стресс. Данный фактор называется учеными причиной головной боли напряжения, самой распространенной разновидности головной боли. Также замечено, что люди, которые часто сталкивающихся со стрессом, отличаются повышенной чувствительностью к разной боли, не только головной.