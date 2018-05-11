Почему так важно защищать глаза от солнца

Врач-офтальмолог, к. м. н. Людмила Панюшкина объясняет, с какими последствиями можно столкнуться, если не носить солнцезащитные очки (оказывается, вплоть до рака конъюнктивы век). А также рассказывает, в каких случаях лучше вообще не надевать очки.— Солнце — это естественный источник ультрафиолетового (УФ) излучения. Оно бывает трёх видов:УФ-С лучи — самые короткие и потенциально самые опасные. К счастью, они не достигают поверхности Земли, а задерживаются в озоновом слое атмосферы;УФ-В лучи частично фильтруются озоновым слоем. Благодаря им на коже появляется загар. В высоких дозах УФ-В лучи вызывают солнечные ожоги, пигментацию, морщины. Они обладают сильным повреждающим действием и активно поглощаются передним отрезком глаза (роговицей и хрусталиком);УФ-А лучи имеют самую низкую энергию. Они способны проникать глубоко внутрь глаза и поражать сетчатку.С избыточной экспозицией УФ-излучения связывают развитие следующих глазных заболеваний:макулодистрофия — патология центральной зоны сетчатки, проявляющаяся снижением остроты зрения;катаракта — помутнение хрусталика;птеригиум — изменение конъюнктивы в виде крыловидной плевы, нарастающей постепенно на роговицу;пингвекула — доброкачественное новообразование на конъюнктиве желтоватого или белесоватого цвета;онкология — рак конъюнктивы век, увеальная меланома.Если вы думаете, что УФ-излучение может привести только к отдалённым последствиям, вы ошибаетесь. Люди, отдыхающие в горах или на море без солнцезащитных очков, могут почти сразу почувствовать дискомфорт в глазах. Обычно через 6—12 часов после пребывания на ярком солнце появляется сильное слезотечение, светобоязнь, жалобы на покраснение глаз и чувство, что в глазах есть инородный предмет. Это признаки фотокератита — ожога роговицы. Его ещё называют «снежной слепотой» — это состояние ведёт к снижению зрения, которое может длиться до 24—48 часов. При возникновении этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения.Всем ли нужны солнцезащитные очкиИ взрослые, и дети — независимо от пигментации кожи — имеют высокую вероятность повредить глаза из-за УФ-излучения. Однако есть люди, которые входят в группу повышенного риска развития заболеваний, связанных с УФ-излучением:пациенты после удаления катаракты;пациенты с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД);люди со светлым цветом радужки (голубым и зелёным);люди, принимающие фотосенсибилизирующие (то есть увеличивающие чувствительность к свету) препараты;люди, чьи профессии и увлечения связаны с длительным пребыванием на воздухе (туристы, спортсмены), а также контактирующие с искусственными источниками УФ-излучения (сварщики, медицинские технологи, работники полиграфии, любители солярия);дети особенно подвержены вредному воздействию УФ-излучения — они проводят много времени на открытом солнце. Кроме того, хрусталики у детей прозрачные и не могут защитить сетчатку от УФ-лучей.Важно помнить: вред от УФ-излучения накопительный, он аккумулируется на протяжении всей жизни. Считается, что 80% полученной за всю жизнь дозы УФ-излучения мы получаем до 18 лет. УФ-излучение не блокируется туманом или облаками. Самое большое количество УФ-излучения вы рискуете получить в середине дня, на больших высотах и когда свет отражается от воды или снега.Как выбрать солнцезащитные очкиСамый важный критерий при выборе очков — надёжность УФ-фильтра. Солнцезащитные очки должны блокировать 100% вредного излучения. Отдавайте предпочтение линзам с пометкой UV400 и помните: интенсивность окраски линз не влияет на этот параметр.Материал линз может быть любой: стекло, пластик, поликарбонат, полиуретан нового поколения (NXT), акрил. Главное — линза должна обладать высокими оптическими свойствами и не искажать цветовосприятие.Солнцезащитные очки различаются по светопропусканию. Есть пять категорий фильтров. Они обозначаются цифрой от 0 до 4 (обычно она указывается на внутренней поверхности линзы рядом с символом СЕ). Фильтр с пометкой «0» пропускает от 80 до 100% света, с «4» — от 3 до 8%. В городе, например для вождения автомобиля, достаточно первой или второй категории фильтра, для поездки на море или в горы — третьей или четвёртой.Цвет линз зависит от ваших предпочтений и образа жизни. Наиболее комфортные для глаз серые, коричневые или зелёные линзы. Выбор дополнительного покрытия зависит от цели использования солнцезащитных очков. Поляризационные очки позволяют комфортно себя чувствовать даже при самом ярком освещении, надёжно блокируют солнечные блики. Такие очки рекомендованы для вождения автомобиля, занятий спортом в горах и пляжного отдыха. Многофункциональное покрытие (упрочняющее, гидрофобное, антибликовое) значительно продлевает жизнь очкам, облегчает уход за ними и защищает от царапин.Есть специальные фотохромные линзы. Они меняют свою окраску в зависимости от внешнего освещения: в помещении они прозрачные или с небольшой тонировкой, на улице затемняются. Обратите внимание: водителям следует выбирать специальные фотохромные линзы — автомобильное стекло блокирует большую часть УФ-излучения, под действием которого и меняется окраска линз. При необходимости можно заказать диоптрийные очки с затемнением и УФ-защитой.Где нужно покупать очкиСолнцезащитные очки следует покупать только в проверенных магазинах и салонах оптики. Если сомневаетесь в наличии или качестве УФ-фильтра, обратитесь в салон оптики — там на специальном приборе (спектрофотометре) у очков проверят степень защиты от УФ-излучения.Помните: лучше быть совсем без очков, чем в тёмных очках без должной УФ-защиты. На ярком солнце наши зрачки рефлекторно уменьшаются в диаметре, ограничивая вредное воздействие УФ-излучения на хрусталик и сетчатку. Если вы в тёмных очках без УФ-фильтра, зрачок будет оставаться широким — так ещё больше вредного излучения проникнет в глаз. Если вы сомневаетесь в качестве солнцезащитных очков, лучше воздержитесь от покупки.