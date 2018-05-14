Названы пять болезней, при которых поможет кофе
Эксперты рекомендуют потреблять около четырех кружек кофе в день. Было выявлено, что люди потребляющие такую норму, в меньшей степени подвержены сердечным заболеваниям нежели другие.
Помимо этого, кофе защищает от цирроза печении злокачественных образований в толстой кишке. В добавок к этому кофе может предотвратить развитие сахарного диабета, параллельно нормализуя обмен веществ и сжигая лишние калории.
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