Названы пять болезней, при которых поможет кофе

Было выявлено, что кофе может оказать пользу даже тем людям, у которых есть предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Польза просматривается лишь в том случае, когда человек употребляет кофейный напиток порционно и не сверх норм.

Эксперты рекомендуют потреблять около четырех кружек кофе в день. Было выявлено, что люди потребляющие такую норму, в меньшей степени подвержены сердечным заболеваниям нежели другие.

Помимо этого, кофе защищает от цирроза печении злокачественных образований в толстой кишке. В добавок к этому кофе может предотвратить развитие сахарного диабета, параллельно нормализуя обмен веществ и сжигая лишние калории.
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