Топ-10 фруктов, напичканных пестицидами
В этом году «Грязная дюжина» включает в себя те же 12 фруктов и овощей, что и в прошлом году – вот полный список «Dirty Dozen»-2018 в порядке убывания:
Клубника
Шпинат
Нектарины
Яблоки
Виноград
Персики
Вишня
Груши
Помидоры
Сельдерей
Картофель
Сладкий перец
Эксперты обеспокоены тем, что эта информация воспрепятствует людям употреблять достаточно фруктов и овощей, особенно тем, которые считают недоступными более дорогостоящие органические продукты. Впрочем, в отчет также включен список «Чистые 15». Версия 2018 года почти идентична прошлогодней:
Авокадо
Сладкая кукуруза
Ананас
Капуста
Лук
Замороженный сладкий горошек
Папайя
Спаржа
Манго
Баклажаны
Дыня медовая
Киви
Канталупа
Цветная капуста
Брокколи
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий