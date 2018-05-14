Топ-10 фруктов, напичканных пестицидами

В этом году исследователи EWG обнаружили, что более 98% образцов клубники, наряду со шпинатом, персиками, нектаринами, вишнями и яблоками, содержали остатки по меньшей мере одного пестицида. Примечательно, что в одном образце клубники было найдено 20 различных пестицидов.В этом году «Грязная дюжина» включает в себя те же 12 фруктов и овощей, что и в прошлом году – вот полный список «Dirty Dozen»-2018 в порядке убывания:КлубникаШпинатНектариныЯблокиВиноградПерсикиВишняГрушиПомидорыСельдерейКартофельСладкий перецЭксперты обеспокоены тем, что эта информация воспрепятствует людям употреблять достаточно фруктов и овощей, особенно тем, которые считают недоступными более дорогостоящие органические продукты. Впрочем, в отчет также включен список «Чистые 15». Версия 2018 года почти идентична прошлогодней:АвокадоСладкая кукурузаАнанасКапустаЛукЗамороженный сладкий горошекПапайяСпаржаМангоБаклажаныДыня медоваяКивиКанталупаЦветная капустаБрокколи