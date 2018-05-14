Разогревать еду в пластиковых контейнерах опасно для здоровья

Многие люди хранят и разогревают еду прямо в пластиковых контейнерах. Индийские ученые предупреждают: под воздействием тепла из пластика выделяется множество опасных веществ. Они могут спровоцировать развитие диабета, повышение артериального давления и снижение фертильности.Бисфенол A и фталаты - наиболее опасные химические соединения, содержащиеся в пластике. Попадая в кровоток человека, они могут вызывать бесплодие, гормональные нарушения и даже рак. В пищевом пластике есть и другие канцерогены (ПВХ, диоксин и стирол). Они легко проникают в пищу, пока она готовится в микроволновой печи. Специалисты настоятельно рекомендуют разогревать продукты питания в стеклянной посуде.Проведенное ранее исследование показало: наночастицы оксида цинка присутствуют в металлических банках для овощей, мяса, морепродуктов. Обычно цинк используется в качестве антибактериальной защиты. Это помогает существенно продлить срок годности продуктов. Однако для человека чрезмерная концентрация данного металла представляет серьезную угрозу.