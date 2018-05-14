Мазь из куркумы победит эректильную дисфункцию

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Новая мазь, созданная учеными из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, способна усилить сексуальное влечение у мужчин. Благодаря ей представители сильного пола смогут забыть о проблемах с эрекцией. Мазь содержит куркумин - активный ингредиент куркумы (приправы, популярной в азиатской кухне).Эксперименты показали, что после нанесения мази увеличивался приток крови к гениталиям. Мазь проникала через кожу и расширяла сосуды, снабжающие кровью паховую область. Специалисты отмечают: употребляя куркуму в пищу, вряд ли можно добиться такого же эффекта, так как большая часть приправы разрушается в желудке.Чтобы создать мазь, ученые получили из приправы миллионы крошечных наночастиц. Каждая наночастица была в 100 раз меньше диаметра человеческого волоса. Поэтому наночастицы без труда попадали с кожи в капилляры. Смешав частицы с водой, исследователи получили тонкую пасту.Затем мазь в течение двух недель втирали в область живота подопытных животных. Специалисты обнаружили: мазь положительно повлияла на кровоток и эрекцию. Ученые не в первый раз говорят о том, что куркумин способен справиться с эректильной дисфункцией. Согласно данным исследования, проведенного в Каирском университете, куркумин действует дольше, чем Виагра (силденафил).