Гормон сна - ключ к победе над ожирением
Исследования, проведенные на крысах, показали: благодаря противовоспалительной и антиоксидантной активности мелатонина сгорали опасные жировые отложения вокруг внутренних органов. Кроме того, под воздействием добавок с мелатонином у грызунов увеличивалось количество коричневого жира. Как известно, белый жир запасает энергию, а коричневый сжигает запасы с выделением тепла.
Судя по всему, мелатонин способствует превращению белого жира в коричневый. Также гормон стимулирует синтез белка UCP1. Он, в свою очередь, активирует работу митохондрий и усиливает выделение тепла. Все это приводит к сгоранию лишних калорий. Исследователи рекомендуют худеющим людям включать в рацион пищевые добавки с мелатонином.
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