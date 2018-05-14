Гормон сна - ключ к победе над ожирением

Многие люди после долгих перелетов принимают снотворные препараты на основе мелатонина. Этот гормон регулирует суточные ритмы. Испанские ученые нашли у мелатонина полезный побочный эффект. Оказывается, препараты на его основе могут сжигать лишний жир.Исследования, проведенные на крысах, показали: благодаря противовоспалительной и антиоксидантной активности мелатонина сгорали опасные жировые отложения вокруг внутренних органов. Кроме того, под воздействием добавок с мелатонином у грызунов увеличивалось количество коричневого жира. Как известно, белый жир запасает энергию, а коричневый сжигает запасы с выделением тепла.Судя по всему, мелатонин способствует превращению белого жира в коричневый. Также гормон стимулирует синтез белка UCP1. Он, в свою очередь, активирует работу митохондрий и усиливает выделение тепла. Все это приводит к сгоранию лишних калорий. Исследователи рекомендуют худеющим людям включать в рацион пищевые добавки с мелатонином.