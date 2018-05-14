Низкий вес в возрасте 60 лет может повысить риск деменции

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Ученые обнаружили новую опасность низкого веса. Этот фактор может увеличить риск возникновения слабоумия, сообщают исследователи из Школы медицины при Бостонском университете. Экспертам удалось выяснить, что в случае наличия у человека низкого индекса массы тела после достижения возраста 60 лет у людей снижается риск избежать деменции.Специалисты провели анализ Фремингемского исследования сердца для вычисления новых факторов риска, вызывающих развитие слабоумия. Ученые обработали демографические данные, включая информацию касательно образа жизни людей в период 1979-1983 годов. Это позволило выяснить людей, получивших диагноз «деменция».В период более ранних исследований, указывают эксперты, главным фактором, вызывающим слабоумию, считали возраст. Теперь исследователи видят, что при малом весе у людей деменция развивалась чаще, недели у их ровесников, отличающихся нормальным весом. Среди прочих негативных факторов, которые способствуют старению мозга, ученые отметили недостаток сна и одинокую жизнь.