Низкий вес в возрасте 60 лет может повысить риск деменции
Специалисты провели анализ Фремингемского исследования сердца для вычисления новых факторов риска, вызывающих развитие слабоумия. Ученые обработали демографические данные, включая информацию касательно образа жизни людей в период 1979-1983 годов. Это позволило выяснить людей, получивших диагноз «деменция».
В период более ранних исследований, указывают эксперты, главным фактором, вызывающим слабоумию, считали возраст. Теперь исследователи видят, что при малом весе у людей деменция развивалась чаще, недели у их ровесников, отличающихся нормальным весом. Среди прочих негативных факторов, которые способствуют старению мозга, ученые отметили недостаток сна и одинокую жизнь.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил stulout в категорию Неврология
Добавить комментарий