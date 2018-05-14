Специалисты рассказали о методах защиты от ОРВИ

Ученые рассказали о существующих методах защиты от гриппа и ОРВИ.Подхватить инфекционное заболевание можно круглый год, так как разные штаммы вирусов приспосабливаются к окружающей среде и развиваются не только в зимний период. Обезопасить себя легко, главное добавить в рацион фрукты и овощи, богатые витаминами.В пик активности вирусов не стоит садиться на диету и ограничивать себя в еде, так как организм потеряет необходимые микроэлементы и калории, что приведет к ослаблению иммунной системы. Сбалансированное питание помогает термообмену, поэтому важно не пропускать завтрак, особенно, если человек собирается выходить на улицу. Согреться зимой организму помогут кукурузная, рисовая, гречневая, овсяная каши, обед со 150-200 гр мяса, рыбы или морепродуктов.Поддержать иммунитет удастся при помощи кисломолочных продуктов: йогурта, ряженки, кефира. Главное, чтобы они были натуральные. Восполнить дефицит витаминов ученые рекомендует при помощи зелени, шиповника, малины, граната, цитрусовых. Разумеется, врачи не отменяли правила личной гигиены, влажную уборку, регулярное проветривание помещений и дезинфекцию рук после посещения общественных мест.