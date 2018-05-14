Причиной мужского бесплодия может быть таурин

Ученые из University of Tsukuba и Cornell University в Нью-Йорке объявили, что причиной бесплодия у мужчин может быть нехватка вещества таурина.Это соединение синтезируется в организме из цистеина при помощи фермента цистеиндиоксигеназы. Однако в некоторых случаях человек может столкнуться с дефицитом таурина. В частности, от его нехватки страдают веганы и вегетарианцы, люди, интенсивно занимающиеся спортом и не получающие при этом достаточно белка, а также пациенты с ожирением, подагрой и почечной недостаточностью.В ходе эксперимента ученые использовали мышей, лишенных этого фермента, а значит, испытывающих дефицит таурина. Оказалось, что такие животные в 10 раз чаще оказываются бесплодными, чем мыши с нормальной выработкой фермента.Дальнейшие исследования показали, что в отсутствии таурина у сперматозоидов образуется хвост с изломом, что не дает им возможности оплодотворить яйцеклетку. Что более важно, попутно выяснилось, что сперматозоиды сами не вырабатывают таурин, а получают его из половых органов. То есть, если организм страдает от нехватки таурина, то риск бесплодия значительно возрастает.Дополнительными источниками таурина являются овощи, бобовые, орехи, грудное молоко и даже некоторые энергетические напитки.