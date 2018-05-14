Бананы защищают от опасной патологии сосудов

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Употребление бананов защищает от развития атеросклероза – главного провокатора смертельно опасных болезней сердечно-сосудистой системы. Группа американских ученых сделала вывод о том, что употребление бананов, являющихся продуктами с высоким содержанием калия, помогает предотвратить процесс скопления атеросклеротических бляшек в сосудах и артериях. Помимо бананов, развитие патологии можно заметно снизить, если регулярно употреблять и такие продукты как авокадо, арбузы, бобы или картофель, констатировали научные специалисты. Некоторое время назад исследователи обратили внимание на то, что недостаток калия в питательной среде артерий способствует их неправильному «поведению» - при этом возникают предпосылки для развития атеросклероза. Чтобы проверить, насколько недостаток калия в действительности вреден для сосудов, ученые провели эксперимент с грызунами.«Мы выяснили, что низкие показатели калия оказывают сильное влияние на развитие атеросклероза: если его мало – патология развивается в несколько раз быстрее, а если много – почти так же замедляется», - сообщили ученые об установленном ими влиянии калия на сосуды.По словам специалистов, атеросклероз начинается с увеличения количества холестериновых бляшек, оседающих на внутренних стенках сосудов. Такое накопление в течение какого-то времени приводит к утолщению сосудов и способствует аккумуляции в них кальция, уничтожая гибкость и эластичной.