Бананы защищают от опасной патологии сосудов
«Мы выяснили, что низкие показатели калия оказывают сильное влияние на развитие атеросклероза: если его мало – патология развивается в несколько раз быстрее, а если много – почти так же замедляется», - сообщили ученые об установленном ими влиянии калия на сосуды.
По словам специалистов, атеросклероз начинается с увеличения количества холестериновых бляшек, оседающих на внутренних стенках сосудов. Такое накопление в течение какого-то времени приводит к утолщению сосудов и способствует аккумуляции в них кальция, уничтожая гибкость и эластичной.
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Добавил kolonka в категорию Кардиология
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