Что делать, если укусил клещ

Возможно, кто-то из «бывалых», прочитав заголовок, скажет: «Да чего мудрить-то?! Вытащил клеща, спиртом место укуса протер — и все». Сама так делала. Правда, вытаскивала кровопийцу не собственноручно — просила соседку-медсестру. Но сути это не меняет. Клещи в тех краях, где мы тогда проводили лето, буйствовали ежегодно, но при том отличались «отменным здоровьем». Ни об одном серьезно пострадавшем от их укуса я не слышала, поэтому считала свое легкомыслие вполне оправданным. А потом знакомый рассказал реальную историю своих друзей...Обнаружив присосавшегося клеща, не теряйте времениЖила-была обычная семья — довольно молодые еще люди, наши ровесники. Работали, а по выходным, как многие, ездили на дачу. И в одну из таких поездок женщину укусил клещ. Ну, вытащили его, обработали место укуса, обращаться никуда не стали. А спустя несколько дней она почувствовала недомогание, потом поднялась температура, ей становилось все хуже. Вызвали «скорую»… Но врач только развел руками: что-либо предпринимать было уже поздно… Финал у обычной поездки на дачу оказался трагическим... В общем, каждый делает свой выбор — рисковать жизнью или перестраховаться лишний раз. Лично мне эта история враз отбила охоту к легкомыслию, а потому сегодня я расскажу о том, как все же стоит действовать при укусе клеща, если вы хотите жить долго и, желательно, в добром здравии.Шаг 1: отправляемся в ближайшее медицинское учреждениеПомните: у вас всего 72 часа на то, чтобы предотвратить возможные проблемы. Вычтите из них сутки, которые, вероятнее всего, будут потеряны на лабораторном исследовании клеща, и вы поймете, что это совсем не много. В принципе, если есть лишних 5-6 тысяч рублей на покупку иммуноглобулина (1 ампула на 10 кг веса при средней цене 700-800 рублей за ампулу — в ценах нашего региона на момент написания статьи), то можно не торопиться: купить лекарство, сделать инъекцию в течение тех же 72 часов после укуса и рассчитывать на благополучный исход. Если же нет... Почему не советую начинать с извлечения клеща? Если у вас нет навыка, не факт, что вы сделаете это правильно. Можно случайно придавить насекомое — а в дохлом виде оно для исследования уже не годится, и придется возвращаться к варианту с покупкой иммуноглобулина. Можно вытащить его неудачно, оставив голову в ранке, и останки такого расчлененного кровопийцы будет непросто извлечь даже врачу. В конце концов, нередко для укуса клещ выбирает весьма неудобные места, откуда его самостоятельно и не вытащишь. Словом, если вы не профи или не обладаете хорошей практикой самостоятельного избавления от клеща, лучше не экспериментировать.Если нет опыта, не стоит пытаться извлечь клеща самостоятельноНе забудьте взять с собой полис ОМС (кстати, это та бумага, которую неплохо все время иметь при себе — на всякий случай). Если есть страховка от укуса клеща, разумеется, и этот полис тоже нужно захватить, отправляясь за медицинской помощью. Куда обращаться? Застрахованным — в те медицинские учреждения, которые указаны в приложении к договору (подробнее об этом читайте в статье 7 важных нюансов страхования от укуса клеща). Если обнаружили клеща в неурочное время — отправляйтесь на станцию «скорой помощи» или в приемный покой ближайшей больницы (дочку, например, я возила как раз в «скорую», поскольку в первый раз присосавшегося клеща мы обнаружили поздним вечером, а второй — ранним утром). Днем — в поликлинику по месту жительства. Хотя, вообще-то, по предъявлении медицинского полиса вам должны оказать помощь в любом медучреждении. И кстати, без очереди.Шаг 2: отправляем извлеченного клеща в лабораториюЕсли страховки от укуса клеща у вас нет, исследования будут платными. Напомню: средняя стоимость анализа на один вирус (в нашем регионе, по состоянию на дату написания статьи) составляет 250-350 рублей, на 4 — около 800 рублей. Страховка стоимостью 150-300 рублей позволяет получить эту услугу (в пределах, которые предусмотрены договором) бесплатно.Не экономьте на лабораторных исследованиях!Но даже если застраховаться вы не успели, экономить на исследовании не стоит. Во всяком случае, на клещевой энцефалит проверяйте обязательно, на боррелиоз (болезнь Лайма) — весьма желательно. Думаю, после всего, что уже было сказано, вопросов «почему?» и «зачем?» не возникает... Результат исследования можно будет получить на руки, как правило, на следующий день (иногда и в тот же день, если вы привезли клеща утром, а возможности лаборатории позволяют выполнить анализ быстро). Если результат отрицательный, можно вздохнуть с облегчением. Если положительный — переходите к следующему шагу.Шаг 3: проводим профилактическую вакцинациюК этому вопросу существует 2 разных подхода (довелось столкнуться на практике). Часть медицинских работников (во всяком случае, когда речь идет о детях) считает необходимым сделать профилактическую инъекцию иммуноглобулина независимо от результатов лабораторных исследований, и чем раньше, тем лучше.Инъекцию иммуноглобулина делают в течение 72 часов с момента укусаДругие полагают, что это необходимо лишь в том случае, если анализ клеща дал положительный результат (то есть, клещ является носителем вируса клещевого энцефалита, и при укусе мог заразить пострадавшего). Эту позицию поддерживают и страховые компании (в договоре страхования от укуса клеща, как правило, записано, что инъекция застрахованному делается при положительном результате лабораторного исследования либо в том случае, если провести такое исследование невозможно). Нет разногласий лишь в предельном сроке: не позднее чем в течение 72 часов с момента укуса. Но учтите: «точку отсчета» порой удается установить весьма приблизительно — вы же не знаете, сколько времени прошло с момента собственно укуса до того, как вы обнаружили присосавшегося кровопийцу. Поэтому никогда не тяните до последнего. После укуса клеща рекомендуют в течение 2-3 недель наблюдать за самочувствием пострадавшего и при любых недомоганиях обращаться к врачу как можно быстрее. Особенно если лабораторные исследования показали положительный результат. Речь идет о здоровье, а возможно — и жизни, поэтому не бойтесь перестраховаться. В таких случаях предосторожность лишней не бывает. Ну, а чтобы все эти советы вам никогда не потребовались, отправляясь на прогулки на природу, не теряйте бдительности — соблюдайте меры предосторожности, которые не позволят клещу до вас добраться и укусить.