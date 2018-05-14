Отказ от мяса ведет к уменьшению мозга
«У людей, которые придерживались вегетарианского рациона уже много лет, размеры мозга уменьшились сильнее, чем у новичков-вегетарианцев. Всему виной – нехватка витамина В12, основным поставщиком которого в организм человека являются именно мясо и рыба», - рассказали исследователи.
Ученые подчеркнули, что серьезный дефицит витаминов группы В неизменно негативно сказывается на функциях органов центральной нервной системы. Витамин В12 (кобаламин) важен для формирования эритроцитов и для процесса образования ДНК, влияет на состояние быстро обновляющихся тканей (крови, иммунной системы, кожи и слизистой желудочно-кишечного тракта). В12 приносит неоценимую пользу в формировании нервных волокон и оказывает положительное влияние на обмен веществ, движение липидов и углеводов в организме. Исследователи заявили, что нарушение мозговой деятельности у вегетарианцев отмечается в 6 раз чаще, чем у других людей. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была открыта неожиданная полезная сторона сладостей.
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Добавил kruzka в категорию Неврология
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