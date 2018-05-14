Тихий инсульт: 6 главных признаков

Инсульт стал третьей в мире причиной смерти по данным ВОЗ. Что еще хуже, основная часть этой печальной статистики принадлежит так называемому «тихому» инсульту, распознать который бывает очень и очень сложно. Заметили у себя (или у близкого человека) один из этих признаков? Немедленно звоните в скорую — отсчет идет на минуты.Что это такое«Тихим инсультом» медики называют ишемический некроз, или инфаркт. Такое случается при закупорке сосуда. Обычно все происходит из-за оторвавшегося тромба, попадающего в среднюю мозговую артерию. В 37% ишемический инсульт приводит к смерти.Усталость и дезориентацияОбратите внимание на уровень повседневной усталости. Понятное дело, быть постоянно бодрым не может никто, но постоянно преследующее чувство бессилия, да еще помноженное на дезориентацию в пространстве, говорит о том, что было бы неплохо показаться врачу.Кривая улыбкаПроверить на то, не получил ли ваш близкий «тихий инсульт» довольно просто. Для начала, попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица не реагирует — дело плохо, нужно немедленно вызывать врача.Контроль конечностейПоднять обе руки одновременно перенесший тихий инсульт человек не сможет. Одна рука (обычно, левая) будет все время опускаться вниз. Внезапные трудности при ходьбе также сигнализируют о скорой опасности. Можно сказать, что это один из первых признаков инсульта.Беспокойство и потеря зренияБолее 45% людей, пострадавших от тихого инсульта отметили, что примерно за неделю до приступа они испытывали незначительные проблемы со зрением. Внезапное развитие близорукости или дальнозоркости не нужно оставлять без внимания, это вполне может сигнализировать о более серьезных проблемах. Кроме того, очень часто потеря зрительных способностей сопровождается усиленным и безосновательным чувством беспокойства.Как предотвратить опасностьПолучить тихий инсульт рискуют очень многие. Такова уж современная жизнь, полная стресса и нездоровых привычек. Что делать? Ну, для начала придется привыкнуть контролировать себя. Поддерживать в норме кровяное давление, уровень холестерина и сахара. Само собой, отказаться от курения и нездоровой пищи. Регулярные тренировки пойдут только на пользу, они укрепят стенки сосудов, что позволит снизить риск до минимума. Да, все перечисленное — не просто. Однако, выбора у современного человека особо и нет: либо живешь умно и долго, либо коротко и глупо.