Мороженое на завтрак улучшает работу интеллекта
«Мороженое по утрам действительно может оказаться полезным для многих людей, которые хотели бы улучшить показатели своего интеллекта», - приводится в издании мнение научных специалистов.
В пользу такого вывода говорят данные, полученные в ходе эксперимента. Испытания показали, что порция мороженого, съедаемая людьми на завтрак с некой регулярностью на протяжении длительного времени, улучшает интеллектуальные способности людей (о чем свидетельствуют тесты). Исследователи проверяли мозговую активность участников до и после употребления мороженого, - прирост показателей интеллектуальной деятельности оказался очевидным. По их мнению, мороженое по утрам может приносить пользу многим людям, которым важно не допускать спада в работе своего интеллекта, - например, школьникам, студентам. В то же время, по словам ученых, до конца еще не ясно, по какой причине участники исследования давали более высокие результаты тестирования, и что именно ведет к усилению мозговой активности в ситуации с употреблением мороженого. Действительно ли именно мороженое усиливает работу интеллекта, еще предстоит подтвердить.
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