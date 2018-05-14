Мороженое на завтрак улучшает работу интеллекта

Хотите лучше соображать, побалуйте себя за завтраком порцией мороженого. Исследователи установили, что это очень полезно для мозга. Употребление время от времени за завтраком мороженого может оказаться крайне полезным для мозговой активности.«Мороженое по утрам действительно может оказаться полезным для многих людей, которые хотели бы улучшить показатели своего интеллекта», - приводится в издании мнение научных специалистов.В пользу такого вывода говорят данные, полученные в ходе эксперимента. Испытания показали, что порция мороженого, съедаемая людьми на завтрак с некой регулярностью на протяжении длительного времени, улучшает интеллектуальные способности людей (о чем свидетельствуют тесты). Исследователи проверяли мозговую активность участников до и после употребления мороженого, - прирост показателей интеллектуальной деятельности оказался очевидным. По их мнению, мороженое по утрам может приносить пользу многим людям, которым важно не допускать спада в работе своего интеллекта, - например, школьникам, студентам. В то же время, по словам ученых, до конца еще не ясно, по какой причине участники исследования давали более высокие результаты тестирования, и что именно ведет к усилению мозговой активности в ситуации с употреблением мороженого. Действительно ли именно мороженое усиливает работу интеллекта, еще предстоит подтвердить.