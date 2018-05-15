6 возможных причин боли в груди. Когда стоит начать волноваться?

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Первый вопрос, который задают себе женщины при возникновении боли в груди, звучит следующим образом: “Может ли это быть рак?”. Ответим коротко: это крайне маловероятно. Боль в груди обычно вызвана физиологическими гормональными изменениями или заболеваниями, которые не представляют никакой угрозы. Вопреки тому, что многие люди могли бы подумать, рак молочных желёз далеко не всегда вызывает боль в груди (на ранних стадиях это заболевание протекает бессимптомно) и обычно диагностируется при рутинных обследованиях.Итак, каковы же наиболее распространённые причины боли в груди?1. Фиброзно-кистозные изменения молочных желёзЭто доброкачественное состояние, которое вызывает появление пальпируемых уплотнений в молочных железах. Это происходит в результате гормональных изменений. Женщину может беспокоить незначительная боль в обеих железах до или во время менструаций. Фиброзно-кистозные изменения зачастую появляются у женщин детородного возраста, а также у тех, кто находится на гормонозаместительной терапии.2. Ношение неудобного бюстгальтераНошение бюстгальтера, который не подходит по размеру и не поддерживает грудь, может способствовать возникновению боли. Однако исправить эту ситуацию довольно просто. Носите поддерживающий бюстгальтер, который вам идеально подходит, а также надевайте специальный спортивный бюстгальтер, когда занимаетесь спортом.3. Применение некоторых лекарственных средствБоль в груди может являться побочным эффектом некоторых медикаментов, которые включают гормональные препараты, оральные контрацептивы (иногда они оказывают противоположный эффект – облегчение болевого синдрома) и антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина).4. МаститЭто инфекционное заболевание молочных желёз. Кормящие мамы находятся в группе риска по маститу, однако перенести эту инфекцию может любая женщина. Это заболевание также проявляется покраснением, увеличением локальной температуры, отёком молочной железы, лихорадкой, ломотой в теле и слабостью.5. Операции на молочной железеРубец, который формируется после заживления операционной раны, может провоцировать возникновение боли.6. Пышный бюстДевушки с большой грудью испытывают трудности со сном, а также во время занятий спортом. А ещё пышный бюст может попросту приносить боль из-за своего размера. Решение простое: нужно носить подходящий лифчик, в котором девушка будет чувствовать себя комфортно. Некоторым женщинам с большой грудью также может помочь сон в бюстгальтере.Когда стоит обратиться к врачу?Вам нужно обратиться за медицинской помощью, если боль:очень сильная;не связана с менструальным циклом;постоянная;сопровождается другими симптомами (выделениями из соска).Циклическая и нециклическая больСуществует 2 типа боли в груди: циклическая и нециклическая.Первая связана с менструальным циклом, затрагивает обе железы, зачастую проявляется болезненностью и чувством тяжести, появляется до начала цикла и обычно беспокоит более молодых девушек.Нециклическая боль не связана с менструальным циклом и обычно затрагивает одну молочную железу (или её отдельную часть). Чаще всего встречается у женщин 30-50 лет. По характеру боль острая и жгучая.Как избавиться от боли в груди в домашних условияхБоль в груди не всегда требует лечения, однако вы можете облегчить симптоматику. Вот что можно предпринять:попробуйте сделать холодный или горячий компресс на грудь;временно исключите из вашего рациона кофе, чай и другие источники кофеина и оцените своё самочувствие;ограничьте поступление жиров, ешьте больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов;смените ваш бюстгальтер, если он приносит дискомфорт;воспользуйтесь методиками релаксации, поскольку они успокаивают и изменяют ваше восприятие боли;воспользуйтесь анальгетиками (аспирином, ибупрофеном), предварительно обсудив этот вопрос с доктором;проконсультируйтесь с вашим врачом относительно целесообразности использования добавок (магния, витамина Е).