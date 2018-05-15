6 возможных причин боли в груди. Когда стоит начать волноваться?
Итак, каковы же наиболее распространённые причины боли в груди?
1. Фиброзно-кистозные изменения молочных желёз
Это доброкачественное состояние, которое вызывает появление пальпируемых уплотнений в молочных железах. Это происходит в результате гормональных изменений. Женщину может беспокоить незначительная боль в обеих железах до или во время менструаций. Фиброзно-кистозные изменения зачастую появляются у женщин детородного возраста, а также у тех, кто находится на гормонозаместительной терапии.
2. Ношение неудобного бюстгальтера
Ношение бюстгальтера, который не подходит по размеру и не поддерживает грудь, может способствовать возникновению боли. Однако исправить эту ситуацию довольно просто. Носите поддерживающий бюстгальтер, который вам идеально подходит, а также надевайте специальный спортивный бюстгальтер, когда занимаетесь спортом.
3. Применение некоторых лекарственных средств
Боль в груди может являться побочным эффектом некоторых медикаментов, которые включают гормональные препараты, оральные контрацептивы (иногда они оказывают противоположный эффект – облегчение болевого синдрома) и антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина).
4. Мастит
Это инфекционное заболевание молочных желёз. Кормящие мамы находятся в группе риска по маститу, однако перенести эту инфекцию может любая женщина. Это заболевание также проявляется покраснением, увеличением локальной температуры, отёком молочной железы, лихорадкой, ломотой в теле и слабостью.
5. Операции на молочной железе
Рубец, который формируется после заживления операционной раны, может провоцировать возникновение боли.
6. Пышный бюст
Девушки с большой грудью испытывают трудности со сном, а также во время занятий спортом. А ещё пышный бюст может попросту приносить боль из-за своего размера. Решение простое: нужно носить подходящий лифчик, в котором девушка будет чувствовать себя комфортно. Некоторым женщинам с большой грудью также может помочь сон в бюстгальтере.
Когда стоит обратиться к врачу?
Вам нужно обратиться за медицинской помощью, если боль:
очень сильная;
не связана с менструальным циклом;
постоянная;
сопровождается другими симптомами (выделениями из соска).
Циклическая и нециклическая боль
Существует 2 типа боли в груди: циклическая и нециклическая.
Первая связана с менструальным циклом, затрагивает обе железы, зачастую проявляется болезненностью и чувством тяжести, появляется до начала цикла и обычно беспокоит более молодых девушек.
Нециклическая боль не связана с менструальным циклом и обычно затрагивает одну молочную железу (или её отдельную часть). Чаще всего встречается у женщин 30-50 лет. По характеру боль острая и жгучая.
Как избавиться от боли в груди в домашних условиях
Боль в груди не всегда требует лечения, однако вы можете облегчить симптоматику. Вот что можно предпринять:
попробуйте сделать холодный или горячий компресс на грудь;
временно исключите из вашего рациона кофе, чай и другие источники кофеина и оцените своё самочувствие;
ограничьте поступление жиров, ешьте больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов;
смените ваш бюстгальтер, если он приносит дискомфорт;
воспользуйтесь методиками релаксации, поскольку они успокаивают и изменяют ваше восприятие боли;
воспользуйтесь анальгетиками (аспирином, ибупрофеном), предварительно обсудив этот вопрос с доктором;
проконсультируйтесь с вашим врачом относительно целесообразности использования добавок (магния, витамина Е).
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