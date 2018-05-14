Пять распространённых заблуждений о боли

Жизнь каждого заполнена переживаниями и стрессом. Каждый время от времени чувствует усталость и боль. Поэтому многие самостоятельно назначают себе обезболивающие лекарства. Эксперты рассказали о боли и о мифах, с ней связанных.Миф первый. Боль - это всего лишь плод нашего воображенияЕсть люди, которые утверждают, что могут прекращать боль силой своей мысли. Но если бы дело обстояло именно так, мы бы легко обходились без врачей. Когда есть необходимость в лечении, врачи, как правило, способны установить причину болей. Согласно данным исследований, более половины людей в мире испытывают боль как минимум один раз в неделю. Три четверти из них страдают от головной боли.Миф второй. Человек, жалующийся на боль, просто хочет привлечь к себе внимание окружающихОшибочно полагать, что люди жалуются на боль просто для того, чтобы их пожалели. Большая часть страдающих от болей, особенно это касается людей в возрасте от совершеннолетия до тридцати пяти лет, стараются сами справиться с болью, никому о ней не сообщая. Четыре из пяти человек ставят себе диагноз болей в теле самостоятельно, отказываясь от обращения к врачу.Миф третий. Люди жалуются на боль, чтобы уклониться от своих обязанностейКазалось бы, боль - вполне достаточное основание для того, чтобы не идти на работу или в университет. Однако в действительности большинство людей стараются терпеть боль или пытаются уменьшить её, чтобы не подводить других, чтобы оставаться в привычном ритме жизни. Исследования показывают, что почти каждый второй ожидает, что боль сама по себе отступит.Миф четвёртый. Только лекарства могут победить больЭто верно, и в то же время - не совсем. С одной стороны, есть случаи, когда действительно нужны препараты. Но с другой стороны - важно помнить о том, какой вклад в возникновение болей вносит образ жизни. Постоянное напряжение, длительная работа в одной статичной позе или работа с чрезмерной физической нагрузкой - всё это обуславливает развитие болевого синдрома. Тем, кто живёт и работает в таких условиях стоит задуматься о переменах стиля жизни, а так же о своём здоровье.Миф пятый. Боль возникает из-за старенияСегодня ритм жизни ускорился, и болевые ощущения начинают причинять беспокойство уже в молодом возрасте. Пренебрежение отдыхом, постоянное напряжение и усталость, к которым приводит такой образ жизни, неизбежно приводит к возникновению боли.