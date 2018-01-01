Сок алоэ — отличное природное лекарство

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Алоэ – это чуть-ли не первое растение, которое человечество начало использовать в лечебных целях. К тому же применение этого растения остаётся популярным и по сей день. Так, например, чаще всего для лечебных целей применяют сок алоэ. Его используют не только в медицине, но и в косметологии. Сок алоэ подходит как для наружного, так и для внутреннего применения. Если вы хотите купить сок алоэ, то можете заказать его на сайте sok-aloe.ru. Из этой статьи вы узнаете о полезных свойствах сока алоэ.Сок алоэ включает в себя биологически-активные вещества, витамины и микроэлементы. Благодаря вышеперечисленным компонентам, сок алоэ подавляет воспаление, убивает патогенные микроорганизмы, а также способствует усилению регенерации. Поэтому сок этого растения нередко используют для устранения воспалительных реакций, заживления ран или ожогов, а также для лечения ринита, конъюнктивита, и болезненных ощущений в горле и ушах.Применение сока алоэ внутрь позволит улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Также сок алоэ оказывает отличный желчегонный эффект. Специалисты рекомендуют использовать сок алоэ тем людям, у которых выявили гастрит, хронический колит, энтероколит, гастроэнтерит, а также другие болезни, которые связаны с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, сок этого растения способствует улучшению иммунитета и оказывает слабительное действие. Поэтому, если вы страдаете от запоров, то можете смело использовать сок алоэ.Для лечения воспалительных заболеваний кожного покрова следует смешать сок алоэ, мёд и спирт в равных пропорциях (по одной столовой ложке). Полученную смесь следует наносить на поражённые участки кожи дважды в сутки. При помощи этой смеси можно избавиться от ран, свищей, язв и прыщей.В косметологии сок алоэ применяют для питания кожи и снятия воспаления. Регулярное применение сока позволит очистить поры лица, сделать кожу упругой и эластичной. В домашних условиях сок алоэ можно добавлять в состав практически любых масок и бальзамов для лица.