Консервированный тунец может быть опасен для здоровья из-за высокого содержания цинка

Консервированный тунец содержит высокое количество цинка, которое в 100 раз может превышать безопасные уровни, предупреждают ученые из Университета Бингемтона в Нью-Йорке. Данный минерал обычно используется для покрытия внутренней поверхности банок – благодаря своим антимикробным свойствам он помогает продлить срок хранения продуктов. Тем не менее, новые результаты свидетельствуют о том, что, попадая в пищу, цинк задерживается в пищеварительных системах людей, нарушая способность поглощать питательные вещества. По словам медиков, цинк также может сделать кишечник более проницаемым, позволяя токсичным веществам проникать в кровоток.В ходе испытаний эксперты проанализировали консервные банки из-под кукурузы, тунца, спаржи и курицы. Полученные результаты показали, что тунец, находящийся в оловянных банках, содержит наиболее опасные уровни цинка, как и сок на дне банок. На втором месте по степени загрязненности цинком оказалась консервированная курица (две трети от уровня цинка в тунце), далее – спаржа и кукуруза (третья часть от содержания цинка в тунце).Изучение лабораторной модели тонкой кишки человека выявило, что крошечные фрагменты цинка вызывают воспаление, делая кишечник более проницаемым, в результате чего вредные химические вещества могут проникать в кровоток. По словам специалистов, наночастицы цинка могут оседать на клетках, выстилающих желудочно-кишечный тракт, и вызывать потерю микроворсинок. Микроворсинки представляют собой крошечные выступы на поверхности кишечных клеток, они помогают увеличить площадь поверхности, доступную для поглощения питательных веществ. Потеря этой площади приводит к уменьшению поглощения питательных веществ и связанных с этим проблемам.Эксперты отмечают, что данные результаты основаны на изучении влияния цинка на клетки, выращенные в лаборатории, поэтому последствия долгосрочного воздействия цинка на здоровье человека остаются неизвестными.