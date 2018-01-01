Эти простые рекомендации помогут сделать кожу безупречной

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Косметологи поделились главными советами.Об идеальной коже, без морщинок и прочих изъянов, мечтает каждая представительница прекрасной половины. Предлагаем ознакомиться с некоторыми секретами, которые помогут избавиться от несовершенств и более длительное время поддерживать ее естественную красоту.1. Пить водуВсем известно, что человек на 80% состоит из воды. Она жизненно необходима не только для сохранения сил, но и положительно влияет на внешний вид. Если употреблять чистую воду в достаточном количестве, организм очистится от шлаков, а кожа станет упругой и подтянутой. Помните, что чай, кофе, соки, компоты и все прочие производные на основе воды должного эффекта не оказывают.2. Не умывать лицо водой из-под кранаВодопроводная вода содержит большое количество вредоносных веществ и примесей, которые сушат кожу и вызывают преждевременное ее старение. Для увлажнения и очищения тела лучше всего использовать специальные средства для умывания, в частности мицеллярную воду.3. Пользоваться льняным масломДанный продукт оказывает положительный эффект не только на внутренние органы, но и на кожу человека. Если не уверены в результате, попробуйте в течении двух недель употреблять его натощак по столовой ложке, а потом определитесь, продолжать или нет.4. Читать состав косметических средствЧтобы правильно выбрать косметическое средство для ухода за кожей, которое поможет, а не навредит, внимательно изучите его состав. Если вы сомневаетесь, можно спросить совета у продавца-консультанта, которые сейчас есть практически во всех магазинах.5. Устраивать бьюти-минуткиКрасивая кожа – результат постоянной заботы. Даже если вы очень занятой человек, необходимо утром и вечером посвящать несколько минут себе. Защитить вашу кожу и сохранить ее естественность вам поможет очищение, тонизирование и увлажнение.6. Отдыхать от декоративной косметикиВ любом случае, у вас есть хоть один выходной в неделю. Постарайтесь этот день провести без использования декоративной косметики. Когда вы делаете мейкап, поры забиваются и перестают получать подпитку полезными веществами, и кожа начинает терять здоровый вид.7. Защищать кожу от солнечных лучейПомните, что ультрафиолетовое излучение, которым вас награждают солнечные лучи, вызывает преждевременное фотостарение. Поэтому, отправляясь на отдых, особенно в летний период, выбирайте солнцезащитные средства с минимальным фактором защиты SPF 50 и обязательно его обновляйте через каждые два часа.Красота – результат усердной работы над собой. Каждая женщина обладает своими секретами и хитростями в деле ухода за кожей лица и тела в целом. Надеемся, что и эти советы не останутся без вашего внимания и помогут выглядеть всегда превосходно, даже без косметики.