Как не состариться раньше времени

Старение зачастую ассоциируется с чем-то негативным: дряхлая кожа, выпадение волос, снижение физической активности.«Вечерка» поговорила с почетным президентом Российской ассоциации геронтологов и гериатров, академиком РАН Владимиром Шабалиным, и узнала, почему не все так просто.- Если посмотреть со стороны развития живой природы вообще, то старение – это наиболее фундаментальный процесс развития живой природы. Этот перманентный процесс, который происходил в течение четырех с половиной миллиардов лет на Земле, привел к тому, что появился головной мозг человека, высшее эволюционное достижение, - отмечает Владимир Николаевич.Процесс старения происходит постоянно. А начинается он с момента оплодотворения.- Старение – поиск более совершенной структуры наших тканей. Эволюцию мы не интересуем как личность. Природу интересуют только те совершенные структуры, которые наш организм создал в течение своей жизни, - продолжает Владимир Шабалин. – И важно, что организм создал маленькую совершенную структуру, которую живая природа в своем общем плавильном котле может использовать для вновь возникающего организма. Эта структура будет основой, лесенкой, чтобы подняться повыше, на еще более совершенную структуру.БЕССМЕРТИЕ ПРИВЕДЕТ К СТАГНАЦИИПо словам Владимира Николаевича, эволюция подразумевает жесточайший отбор, все ненужное отбрасывается сразу.- Появился какой-то организм, он выполнил какую-то функцию, он ушел с эволюционной сцены. Умирание естественный процесс, жизнь не может существовать без смерти, смерть не может существовать без жизни. Если бы человек приобрел бессмертие, то человек обрек бы себя на стагнацию. Потому что пределы развития индивида строго определяются природой, - продолжает Шабалин.Кроме того, пределы развития вида тоже строго определяются природой.- Вид Homo Sapiens существует по разным оценкам 40-50 тысяч лет. Это не много. Через определенное время вид уйдет с эволюционной сцены развития. Но он должен дать ветвь нового биологического вида, более совершенного, - сказал Шабалин.ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТАРЕНИЕПо словам Владимира Николаевича, на процесс старения прежде всего влияет генетика, то есть те возможности, которые нам как индивиду предоставляет природа.- Генетика не управляемый фактор. Например, одному она предписывает прожить 40 лет. И как бы он ни старался, больше не проживет. Но если ему предписано 40 лет, а он ведет никудышный образ жизни, ночь превращает в день, пьянствует, хулиганит и тому подобное, то он не дотянет и до 30 лет. А есть те, кому генетика предписывает и 100 лет, и даже немножко больше, - рассказал Шабалин.Образ жизни – второй фактор, который позволит замедлить старение и поддерживать организм в функционально активном состоянии.ТРУД ПОЗВОЛИТ ЖИТЬ ДОЛГО- Основной геропротектор – это труд. Если подумать, то все хорошее, что в нас есть, достается определенным трудом. Это и образование, и спортивные достижения, и все остальное. Статистически доказано, что интеллектуально развитые люди живут дольше. Если мы напрягаем мозг, постоянно его заставляем работать, то нам природа позволяет жить дольше, - отмечает Владимир Шабалин.Однако не стоит забывать и про соматику. Необходимо поддерживать свою физическую форму, занимаясь спортом. Поэтому труд должен быть направлен на интеллектуальный и на соматический аппараты.ОПТИМИСТЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ ПЕССИМИСТОВПо словам Владимира Шабалина, важен позитивный настрой.- Если ты видишь в окружающем мире только черные пятна, все внимание обращаешь только на них, это вызывает какое-то угнетение, злобу, другие отрицательные элементы. Все скажется на продолжительности жизни. Добрые люди живут дольше, чем злые,- сказал Шабалин. – Нужно заставлять себя не обращать внимания на мелкие обиды, не выстреливать из пушки по воробьям.